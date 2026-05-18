Por todas as Aracelis do Brasil

No ano de 2023, o Movimento Nacional de Direitos Humanos (MNDH) formulou uma denúncia na Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) da OEA, solicitando uma reparação histórica não só para a família, mas especialmente para a sociedade brasileira.

O caso é acompanhado pelo Conselho Nacional de Direitos Humanos.





A denúncia apresentada sob nº P-932-23 na CIDH, está ancorada na legislação nacional, no Artigo 227 da Constituição Federal de 1988 e na Lei nº 8.089/90, o Estatuto da Criança e do Adolescente, além da própria Convenção Interamericana de Direitos Humanos da OEA, especialmente no Artigo 19, quanto aos direitos das crianças e dos adolescentes.





Mas como essas legislações atuais se aplicam a um caso de 1973?





Essa resposta encontra-se na necessária compreensão de que o Caso Araceli está inserido também no marco da agenda institucional do Estado brasileiro de Memória, Verdade, Justiça e Reparação.





Conforme se apurou no processo judicial, a impunidade no caso se atribui especialmente pelas conexões dos acusados pelo crime com o regime civil-militar instituído no Brasil em 1964 e que se prolongou até a redemocratização em 1985.





Assim, devemos entender que o Caso Araceli, como um triste e trágico episódio da história brasileira, deve ser revisitado pelo Sistema Interamericano de Direitos Humanos da OEA para determinar ao Estado brasileiro uma reparação histórica, não somente com uma indenização para família, mas também com uma retratação com pedido de desculpas, além de um centro de memória e especialmente medidas de não repetição que possam instituir no país políticas públicas efetivas que protejam crianças e adolescentes das violências sexuais e que a impunidade não seja uma regra.







