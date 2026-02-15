Henrique Herkenhoff
É professor do mestrado em Segurança Pública da UVV. Faz análises sobre a violência urbana e a criminalidade, explicando as causas e apontando caminhos para uma sociedade mais pacífica. Escreve aos domingos

Caso Dante Michelini mostra a evolução da polícia capixaba desde Araceli

Mesmo a possibilidade de interferência política e econômica se tornou muito menor atualmente, seja porque os policiais alcançam seus cargos por concursos concorridos, não por indicação política, seja porque salários mais dignos e pontualmente pagos deixaram de ser um terreno fértil para a corrupção

Publicado em 15/02/2026 às 05h00


