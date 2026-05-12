Escola com nome Dante Michelini vira Araceli em Vila Velha

A Câmara Municipal de Vila Velha aprovou, por unanimidade, o projeto de lei que altera a denominação da Unidade Municipal de Ensino Fundamental (Umef) Dante Michelini, localizada no bairro Planalto, que passará a se chamar Umef Araceli Cabrera Sánchez Crespo.





O projeto, de autoria do vereador Welber da Segurança (União), recebeu 16 votos favoráveis durante sessão ordinária realizada nesta segunda-feira (11) e agora vai ser apreciado pelo executivo, que pode vetá-lo ou sancioná-lo.





A mudança, segundo a CMVV, busca prestar homenagem à memória de Araceli, menina capixaba de apenas oito anos, assassinada em 1973, em um dos crimes mais marcantes e brutais da história do Espírito Santo. O caso se tornou símbolo nacional da luta contra a violência e a exploração sexual infantil.