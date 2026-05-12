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Coluna Leonel Ximenes

Escola com nome Dante Michelini vira Araceli em Vila Velha

Projeto que mudou o nome da unidade de ensino foi aprovado por unanimidade pela Câmara Municipal

Publicado em 12 de Maio de 2026 às 15:57

Públicado em 

12 mai 2026 às 15:57
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Escola Dante Michelini, no bairro Planalto, em Vila Velha
Escola Dante Michelini, no bairro Planalto, em Vila Velha Patrick da Guarda

A Câmara Municipal de Vila Velha aprovou, por unanimidade, o projeto de lei que altera a denominação da Unidade Municipal de Ensino Fundamental (Umef) Dante Michelini, localizada no bairro Planalto, que passará a se chamar Umef Araceli Cabrera Sánchez Crespo. 


O projeto, de autoria do vereador Welber da Segurança (União), recebeu 16 votos favoráveis durante sessão ordinária realizada nesta segunda-feira (11) e agora vai ser apreciado pelo executivo, que pode vetá-lo ou sancioná-lo.


A mudança, segundo a CMVV, busca prestar homenagem à memória de Araceli, menina capixaba de apenas oito anos, assassinada em 1973, em um dos crimes mais marcantes e brutais da história do Espírito Santo. O caso se tornou símbolo nacional da luta contra a violência e a exploração sexual infantil.

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Durante a sessão, os vereadores destacaram a importância histórica e simbólica da alteração do nome da unidade escolar, especialmente pelo fato de que o atual nome da escola remete à família de um dos acusados pelo assassinato de Araceli à época do crime, episódio que até hoje permanece marcado pela comoção popular e pela discussão sobre impunidade.


“O tema é relevante para a cidade e para a comunidade escolar, que muitas vezes precisavam explicar a origem do nome da escola, o que causava constrangimento”, afirmou Welber da Segurança, autor da proposição.


Os parlamentares ressaltaram ainda que a nova denominação representa um gesto de memória, respeito e conscientização social, fortalecendo o compromisso da sociedade com a proteção integral das crianças e adolescentes.


Dois vereadores - Patrick da Guarda (PL) e Patrícia Crizanto (União) - haviam apresentado projeto de lei semelhante, mas o PL do vereador Welber da Segurança tinha prioridade sobre os demais por ter sido apresentado há mais tempo - em 2023.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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