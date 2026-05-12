Tite pede desculpas ao Corinthians e cita chateação em saída do Flamengo





"Eu não tinha ideia de ir para o Flamengo, tanto é que na mesma data ou em dias diferentes o Corinthians tinha contratado o Mano, e o Sampaoli continuava no Flamengo, não tinha uma coisa ligada à outra, porque eu não queria trabalhar naquele ano", afirmou.

No primeiro contato com o Corinthians, o ex-técnico da seleção brasileira estava negociando com o West Ham, da Inglaterra. As conversas travaram, e Tite acabou fechando com o Flamengo.