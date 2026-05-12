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Futebol brasileiro

Tite pede desculpas ao Corinthians e cita chateação em saída do Flamengo

Treinador revelou que aceitaria convite do Timão se pudesse voltar atrás

Publicado em 12 de Maio de 2026 às 17:08

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

12 mai 2026 às 17:08
Tite
Wagner Meier/Getty Images
Tite pediu desculpas aos torcedores do Corinthians após recusar propostas do clube nos últimos anos. O técnico também revelou chateação com o Flamengo, que treinou entre 2023 e 2024. Ídolo do Corinthians, Tite teve mais de uma oportunidade de retornar ao clube após a Copa do Mundo de 2022. 
"Na segunda vez, se eu tivesse que voltar no tempo, eu aceitaria o convite do Corinthians", revelou Tite, em entrevista ao ge.

 No primeiro contato com o Corinthians, o ex-técnico da seleção brasileira estava negociando com o West Ham, da Inglaterra. As conversas travaram, e Tite acabou fechando com o Flamengo. 

"Eu não tinha ideia de ir para o Flamengo, tanto é que na mesma data ou em dias diferentes o Corinthians tinha contratado o Mano, e o Sampaoli continuava no Flamengo, não tinha uma coisa ligada à outra, porque eu não queria trabalhar naquele ano", afirmou.
Tite, entretanto, revelou uma mágoa na saída do Flamengo: não ter a possibilidade de se despedir dos funcionários e atletas. 

"No Flamengo eu fiquei muito chateado porque não tive a possibilidade de dar tchau para funcionário e ter uma relação humana com os atletas. Eu fui me despedir dos atletas quando nós jogamos contra um ano e meio depois. Então, isso é uma relação humana", disse.

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