PM apreende quase 80 quilos de maconha e outras drogas em Vitória

Cerca de 80 quilos de maconha foram apreendidos pela Polícia Militar, em uma casa do bairro Nova Palestina, em Vitória, na tarde desta terça-feira (12). Além disso, dois quilos de cocaína, 196 papelotes de cocaína, 47 pinos da mesma droga, 41 unidades de haxixe, 33 sacolés de maconha, dinheiro e outros materiais. Um homem de 30 anos, identificado como Eduardo Lopes de Ávila, estava dentro do imóvel e foi detido.





Conforme o tenente Galon, o caso foi descoberto após uma denúncia. Ao chegar no local indicado, Eduardo — que faz parte de uma facção criminosa — teria entrado na residência onde as drogas estavam. "Esse indivíduo é membro do PCV (Primeiro Comando de Vitória) e já é conhecido pelos militares por atuar no município de Aracruz, no comércio e distribuição de entorpecentes. Ele tinha a confiança de guardar essa quantidade de drogas. Ele tem passagens por tráfico de drogas e Maria da Penha".





O militar ainda informou que grande parte dos entorpecentes estava pronta para venda. Eduardo teria colaborado com a ação da polícia, indicando onde estavam os entorpecentes. Um cão farejador também ajudou a localizar.





A reportagem tenta localizar a defesa e o espaço segue aberto para um posicionamento.