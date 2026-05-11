Trecho da BR 101 será interditado para detonação de rochas em Anchieta

Um trecho da BR 101 vai ficar totalmente interditado para detonação de rochas em Anchieta, Sul do Espírito Santo, nesta terça-feira (12). A paralisação deve ocorrer a partir das 14h e tem duração estimada de 20 minutos. Se necessário, o trânsito será liberado em sistema de pare e siga até a normalização.





A intervenção faz parte das obras de duplicação entre Anchieta e Iconha, no trecho entre os quilômetros 357,6 e 373,7 da rodovia, com conclusão prevista para o fim de 2026. Em caso de chuva ou mau tempo, a operação poderá ser adiada.