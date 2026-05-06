Veja quem são os trabalhadores feridos em explosão em Vila Valério

Foram identificados os quatro trabalhadores feridos em uma explosão em um alojamento no distrito de Jurama, zona rural de Vila Valério, no Noroeste do Espírito Santo, na última terça-feira (5). As vítimas são Milton Neves, de 48 anos; Aldino Alves Almeida, de 31; Gildeson Gama Leite, de 30; e Ilmar Gama, de 31 anos.





Todos são naturais do povoado de Curral Novo, em Barra, no Oeste da Bahia, e estavam no Estado para trabalhar na colheita da safra de café. Os quatro estavam dentro da casa no momento da explosão. A residência, localizada em uma fazenda, funciona como alojamento para trabalhadores rurais.





De acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), as vítimas sofreram queimaduras em mais de 90% do corpo, com lesões de segundo grau ou mais graves. Todos precisaram ser intubados e foram transferidos em helicópteros do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, na Grande Vitória.