Veja quem são os trabalhadores feridos em explosão em Vila Valério

Foram identificados os quatro trabalhadores feridos em uma explosão em um alojamento no distrito de Jurama, zona rural de Vila Valério, no Noroeste do Espírito Santo, na última terça-feira (5). As vítimas são Milton Neves, de 48 anos; Aldino Alves Almeida, de 31; Gildeson Gama Leite, de 30; e Ilmar Gama, de 31 anos.
Todos são naturais do povoado de Curral Novo, em Barra, no Oeste da Bahia, e estavam no Estado para trabalhar na colheita da safra de café. Os quatro estavam dentro da casa no momento da explosão. A residência, localizada em uma fazenda, funciona como alojamento para trabalhadores rurais.
De acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), as vítimas sofreram queimaduras em mais de 90% do corpo, com lesões de segundo grau ou mais graves. Todos precisaram ser intubados e foram transferidos em helicópteros do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, na Grande Vitória.
Após o incêndio, a estrutura do imóvel ficou comprometida, com o telhado destruído e paredes carbonizadas.
A causa da explosão ainda é investigada. Segundo a prefeitura, a principal suspeita é de vazamento de gás. Um dos trabalhadores teria percebido o cheiro e acendido um isqueiro, provocando a explosão.
Já a administração da fazenda aponta a possibilidade de um curto-circuito em uma tomada onde um celular estava carregando. Segundo a responsável, os trabalhadores dormiam em beliches e o quarto estava fechado no momento do incidente.
O Corpo de Bombeiros realizou uma vistoria no local, e o laudo deve ser concluído em até 20 dias. O Ministério Público do Trabalho no Espírito Santo (MPT-ES) informou que instaurou um procedimento para apurar as circunstâncias do caso.