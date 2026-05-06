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Mudança na partilha

STF começa a decidir sobre divisão de royalties de petróleo; acompanhe

Ministros vão julgar as ações que têm objetivo de mudar a distribuição de royalties e participações especiais pagos a partir da exploração do petróleo e gás natural no Brasil, que pode prejudicar o Espírito Santo

Publicado em 06 de Maio de 2026 às 13:58

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

06 mai 2026 às 13:58

O Supremo Tribunal Federal (STF) começa, nesta quarta-feira (6), a partir das 14 horas, a julgar as ações que têm objetivo de mudar a distribuição de royalties e participações especiais pagos a partir da exploração do petróleo e gás natural no Brasil. 


A expectativa é de que o julgamento comece com o voto da ministra Cármen Lúcia, relatora das cinco Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs  4916, 4917, 4918, 4920  e 5038) que contestam mudanças nas regras de distribuição dos royalties do petróleo e da participação especial dos entes federativos na partilha, promovidas pela Lei 12.734/2012.  


Acompanhe o julgamento pelo vídeo acima. 


Os Estados que não produzem petróleo e gás desejam receber mais recursos financeiros na partilha dos royalties. Os produtores – Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo – concentram mais de 90% da extração brasileira e devem ser os principais impactados, caso a distribuição seja alterada.


O processo está no STF desde 2013, quando uma liminar da ministra Cármen Lúcia suspendeu os efeitos da lei aprovada pelo Congresso Nacional, em 2012, que mudava a distribuição do dinheiro. Uma audiência de conciliação entre os Estados chegou a ser marcada para esta terça-feira (5), véspera do julgamento, mas foi cancelada no último dia 30 de abril.


O governo do Espírito Santo tem se articulado para defender a divisão dos montantes na forma atual. A estratégia capixaba passa por apontar a inconstitucionalidade da lei aprovada pelo Congresso Nacional, em 2012, mudando a repartição.

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