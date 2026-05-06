Filme sobre Zeca Pagodinho inicia filmagens com cantor Mosquito no papel principal

A cinebiografia de Zeca Pagodinho, intitulada "Deixa a Vida Me Levar", começou a ser filmada na última segunda-feira (4), no Rio de Janeiro, e teve sua primeira imagem oficial divulgada pela produção nesta semana. Nela, o ator e sambista Mosquito aparece caracterizado como o cantor, marcando o início das gravações do longa dirigido por Silvio Guindane.





Inspirado no livro "Zeca: Deixa o Samba Me Levar", de Jane Barboza e Leonardo Bruno, o filme pretende reconstituir a trajetória de Jessé Gomes da Silva Filho, o Zeca Pagodinho.





As primeiras sequências foram rodadas no Hélênico, clube localizado no Rio Comprido, e na Serrinha, em Madureira, dois espaços ligados historicamente à cultura do samba no Rio e ao cantor.