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Deixa a vida me levar

Filme sobre Zeca Pagodinho inicia filmagens com cantor Mosquito no papel principal

O filme ainda não tem uma data de estreia, mas as primeiras cenas já começaram a ser gravadas em Madureira (RJ)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 06 de Maio de 2026 às 14:52

Zeca Pagodinho
História de Zeca Pagodinho será contada em nova biografia cinematográfica. Guto Costa / Divulgação

A cinebiografia de Zeca Pagodinho, intitulada "Deixa a Vida Me Levar", começou a ser filmada na última segunda-feira (4), no Rio de Janeiro, e teve sua primeira imagem oficial divulgada pela produção nesta semana. Nela, o ator e sambista Mosquito aparece caracterizado como o cantor, marcando o início das gravações do longa dirigido por Silvio Guindane.


Inspirado no livro "Zeca: Deixa o Samba Me Levar", de Jane Barboza e Leonardo Bruno, o filme pretende reconstituir a trajetória de Jessé Gomes da Silva Filho, o Zeca Pagodinho.


As primeiras sequências foram rodadas no Hélênico, clube localizado no Rio Comprido, e na Serrinha, em Madureira, dois espaços ligados historicamente à cultura do samba no Rio e ao cantor.

O cantor Mosquito interpretará Zeca Pagodinho na nova cinebiografia do cantor.
O cantor Mosquito interpretará Zeca Pagodinho na nova cinebiografia do cantor. Divulgação / Victor Pollak

Mosquito, nome artístico de Pedro Assad Medeiros Torres, é conhecido por seu trabalho no samba atual - aliás, já colaborou com Pagodinho para uma música de seu primeiro álbum. Ele assume o papel centra da narratival. Talita Younan dará vida a Mônica Silva, mulher do cantor. Arlindo Cruz e Beth Carvalho também devem aparecer na narrativa.


O filme ainda não tem data de estreia anunciada.

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