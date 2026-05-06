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Dia das Mães: data convida à reflexão sobre espiritualidade e energia materna

Espiritualista propõe olhar ampliado sobre maternidade, com destaque para vínculos espirituais, ancestralidade e equilíbrio emocional
Portal Edicase

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Publicado em 06 de Maio de 2026 às 15:54

O Dia das Mães também pode ser entendido como um campo de amor, cura e conexão entre o humano e o divino (Imagem: fizkes | Shutterstock)
O Dia das Mães também pode ser entendido como um campo de amor, cura e conexão entre o humano e o divino Crédito: Imagem: fizkes | Shutterstock
No mês em que o Brasil celebra o Dia das Mães, a espiritualidade ganha novos significados para além das homenagens tradicionais. A data representa uma oportunidade de conexão profunda com a energia materna universal, associada ao acolhimento, à proteção e ao cuidado.
Segundo a espiritualista Karem Mílice, do Movimento Consciência Suprema Una, a figura da mãe ocupa um lugar central em diferentes religiões e filosofias ao redor do mundo, sendo reconhecida como símbolo de acolhimento, criação e proteção. “Independentemente de crença, cultura ou tradição, a imagem da mãe sempre aparece em um patamar positivo, conectada à ideia da grande mãe divina, presente em diversas vertentes espirituais”, afirma.

Conexão com a Terra e cura interior

A espiritualista propõe ampliar o olhar sobre o papel materno, conectando-o à própria Terra, entendida como uma manifestação dessa energia criadora. “Podemos nos reconhecer como parte de uma força maior, compreender que nossas emoções e atitudes impactam diretamente o coletivo e as camadas energéticas do planeta”, explica.
De acordo com ela, o desejo por paz no mundo passa, antes de tudo, por um processo interno. “Curar a raiva, a competitividade, o desejo de vingança e hábitos nocivos é essencial. Tudo o que vibramos reverbera no todo”, pontua.
O Dia das Mães também pode ser vivido como um momento de cura emocional, valorização da ancestralidade e fortalecimento dos laços afetivos e espirituais (Imagem: Gladskikh Tatiana |Shutterstock)
O Dia das Mães também pode ser vivido como um momento de cura emocional, valorização da ancestralidade e fortalecimento dos laços afetivos e espirituais Crédito: Imagem: Gladskikh Tatiana |Shutterstock

Multiplicidade das figuras maternas

A reflexão também aborda a multiplicidade das figuras maternas. Além das mães biológicas, Karem Mílice destaca a existência de uma corrente espiritual de acolhimento. “Temos a grande mãe divina, energias femininas que muitas tradições reconhecem, guias espirituais e também nossas mães carnais. Todas fazem parte de um fluxo de amor, cuidado e evolução”, diz.
Para ela, o Dia das Mães pode ser um momento de reconexão profunda. “É um convite para curar relações, reconhecer nossa ancestralidade e fortalecer vínculos, inclusive espirituais”, afirma.

Como se conectar espiritualmente

A orientação é simples: dedicar alguns minutos do dia para uma prece ou intenção sincera. “Pode ser uma oração tradicional, um mantra ou um momento de silêncio. O importante é que seja verdadeiro, desejando amor, saúde, paz e prosperidade para todas as mães, na Terra e nos planos espirituais”, completa.
A mensagem final reforça um princípio central: o amor como ferramenta de transformação. “Quando nos curamos, vivemos melhor. E, vivendo melhor, contribuímos para um mundo mais harmônico”, conclui.
Por Rodrigo Almeida

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