TJES barra tentativa de vereadora de suspender processo de cassação no ES

A Justiça do Espírito Santo negou o pedido da vereadora Andressa Aparecida Ferreira Siqueira (MDB) para suspender o processo de cassação aberto contra ela na Câmara de São Domingos do Norte, no Noroeste do Estado. A parlamentar é investigada por suspeita de corrupção, improbidade administrativa e quebra de decoro.





No mandado de segurança apresentado ao Tribunal de Justiça (TJES), a defesa da vereadora tentava interromper o andamento do procedimento, instaurado em 27 de abril. Ao rejeitar o pedido, a Corte destacou a “incompetência absoluta” do Judiciário para intervir em processos de natureza político-administrativa conduzidos pelo Legislativo municipal. A decisão é do dia 29 de abril e foi assinada pela desembargadora Heloisa Cariello.





Apesar do aval judicial para a continuidade do caso, a Câmara enfrenta o impasse de não conseguir notificar oficialmente a vereadora para que o processo tenha andamento regular na Casa de Leis.





Presidente da Câmara, o vereador Sérgio Luiz Tamanini (Podemos) afirma que Andressa não aparece no Legislativo há mais de uma semana. “Já fomos à casa dela e tentamos contato por WhatsApp, mas não tivemos retorno”, disse.





À reportagem, a vereadora afirmou estar em Colatina, em tratamento de saúde. “Não estou bem psicologicamente”, declarou.



