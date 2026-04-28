Câmara do ES abre processo de cassação contra vereadora por suspeita de corrupção

Na denúncia protocolada na Câmara, foram relacionados boletins de ocorrência em que Andressa Siqueira teria, no exercício do mandato, agido de maneira agressiva e coercitiva contra funcionários da prefeitura em situações distintas. Os casos teriam ocorrido em unidades de saúde e de assistência social.





Uma das queixas contra a vereadora, que resultou em seu indiciamento por tentativa de estelionato, aponta que Andressa Siqueira teria tentado obrigar uma servidora do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) do município, responsável pelo cadastro da população em programas sociais, a incluir uma contratada da prefeitura no Bolsa Família, mesmo sem o preenchimento dos requisitos legais pela candidata.

Conforme consta no relato da vítima à polícia, a vereadora insistiu na solicitação, o que gerou constrangimento e fez a servidora realizar o cadastro por receio de possíveis consequências. O procedimento foi posteriormente reprovado pelo sistema, justamente pelo não atendimento dos critérios legais.







Na ocasião, a vereadora negou a conduta e disse que tem provas que indicariam que toda a acusação foi forjada.





Pela denúncia apresentada ao Legislativo, o processo de cassação se baseia no artigo 7º do decreto-lei 201/1967, incisos I e III, que tratam sobre a utilização do mandato para atos de corrupção ou improbidade administrativa, no caso do Bolsa Família, e sobre proceder de modo incompatível com a dignidade da Câmara ou faltar com decoro na conduta pública, em relação aos episódios de coerção.

Após a tramitação do processo na comissão processante, durante a qual Andressa Siqueira poderá fazer sua defesa, com testemunhas e documentos, o caso será relatado em sessão. Cada parlamentar terá até 15 minutos para se manifestar. Em seguida, a vereadora, ou alguém para representá-la, poderá fazer a defesa oral por até 2 horas.





Então, é realizada a votação. Serão necessários dois terços da Câmara, isto é, pelo menos seis vereadores a favor da cassação para que Andressa Siqueira seja definitivamente afastada. Caso ela perca o mandato, o primeiro suplente será convocado.