Lágrimas, protagonista brasileiro e mais jovem da Copa em campo: como foi México 2 x 0 África do Sul

O veterano Raúl Jiménez, de 35 anos, fez seu primeiro gol em uma Copa do Mundo e caiu em lágrimas Crédito: Getty Images

A África do Sul terminou com nove jogadores, enquanto o México ficou com 10 nos minutos finais.

O árbitro brasileiro Wilton Pereira Sampaio distribuiu uma sequência de cartões vermelhos, expulsando Yaya Sithole por impedir uma oportunidade clara de gol e Themba Zwane por uma agressão, além de expulsar César Montes, do México, por uma falta no fim da partida.

Na Copa do Mundo do Catar 2022 , apenas quatro cartões vermelhos foram mostrados no total, e jamais três haviam sido aplicados em um jogo de abertura.

Muito antes desse desfecho, o México encantou sua torcida ao marcar o primeiro gol do torneio logo aos nove minutos.

O meio-campista sul-africano Sithole foi desarmado por Erik Lira, e a bola sobrou para Julián Quiñones, que finalizou com força entre as pernas do goleiro Ronwen Williams.

Quiñones quase marcou o segundo pouco antes do intervalo, mas seu chute de primeira, de dentro da área, explodiu na trave.

A tarefa dos donos da casa ficou ainda mais fácil quando Sithole foi expulso cinco minutos após o intervalo, ao derrubar Brian Gutiérrez quando ele saía cara a cara com o gol.

O atacante Raúl Jiménez, de 35 anos, selou a vitória com seu primeiro gol em Copas do Mundo, marcando de cabeça após cruzamento de Roberto Alvarado — um momento que levou o veterano às lágrimas.

Yaya Sithole foi o primeiro jogador expulso da Copa do Mundo 2026 Crédito: Getty Images

A África do Sul estava disputando a fase final pela primeira vez desde que sediou a competição em 2010, mas terminou com nove jogadores, já que o substituto Zwane foi expulso por dar um tapa no rosto de Alvarado.

O meio-campista mexicano de 17 anos Gilberto Mora, o jogador mais novo deste torneio, tornou-se o segundo mais jovem a atuar em uma Copa do Mundo, atrás apenas de Pelé, que jogou em 1958 também com 17 anos.

O México teve também um cartão vermelho nos minutos finais, quando Montes cometeu falta em Khuliso Mudau, mas os anfitriões mantiveram a vantagem de dois gols.

Aos 17 anos, Gilberto Mora se tornou o segundo jogador mais novo a atuar em uma Copa, apenas atrás de Pelé Crédito: Getty Images

Emoções tomam conta de Jiménez

Esta é a terceira experiência do México como anfitrião da Copa do Mundo, e a seleção mexicana começou da melhor forma possível, apesar do cartão vermelho no fim.

Assim como em 1970 e 1986, o famoso Estádio Azteca recebeu o jogo de abertura do torneio.

Os torcedores foram presenteados com uma cerimônia de abertura colorida com a cantora colombiana Shakira entre os artistas, antes do início do futebol.

O clima de festa continuou enquanto o México, 14º colocado no ranking mundial, dominava a África do Sul, que está 46 posições abaixo.

Depois que a África do Sul entregou um gol cedo ao adversário, parecia haver apenas um resultado provável. Mas a tarefa ficou ainda mais difícil após o cartão vermelho de Sithole.

Jiménez sofreu uma fratura no crânio com risco de vida em novembro de 2020, quando jogava pelo Wolverhampton contra o Arsenal, e chorou de alegria ao comemorar seu primeiro gol em uma Copa do Mundo.

Aos 35 anos, ficou claro o quanto o jogo significava para o atacante, que retornará ao Wolverhampton após encerrar sua passagem pelo Fulham.

Ele quase marcou após quatro minutos, mas uma defesa brilhante com uma mão de Williams evitou o gol em um voleio bem batido.