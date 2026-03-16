São Domingos do Norte

Vereador do ES é afastado após falas e gestos obscenos contra colega

Já a Justiça determinou medidas protetivas e proibiu aproximação entre os parlamentares; parlamentar não foi encontrado para comentar o caso

Adrielle Mariana Repórter / [email protected]

Publicado em 16 de março de 2026 às 15:37

São Domingos do Norte, no Noroeste do Espírito Santo Crédito: PMSDN/ Divulgação

O vereador Celso Padilha Meneguete (Republicanos) foi afastado do cargo por 30 dias após falas e gestos obscenos contra a vereadora Andressa Aparecida Ferreira Siqueira (MDB) e outras servidoras, na Câmara Municipal de São Domingos do Norte, no Noroeste do Espírito Santo.

A medida foi aplicada administrativamente pela Mesa Diretora da Casa, após votação e aprovação, pelo placar de 7 a 1, do requerimento de afastamento do parlamentar, na última quarta-feira (11). A Câmara de São Domingos do Norte conta com 9 parlamentares nesta legislatura, entre eles, o vereador afastado.

Alvo de ação na Justiça

Além do procedimento na Câmara, Celso Padilha Meneguete ainda se tornou alvo de uma ação na Justiça estadual, em que foi determinado que mantenha distância de até 5 metros de sua colega.

Em decisão assinada pelo juiz Ralfh Rocha de Souza, da Vara Única de São Domingos do Norte, na sexta-feira (13), foram determinadas as seguintes medidas protetivas de urgência, com base na Lei Maria da Penha:

Manter 500 metros de distância da vereadora em locais públicos; Manter distância mínima de 5 metros dentro da Câmara; Não manter contato por nenhum meio de comunicação (Whatsapp, telefone, redes sociais e entre outros); Não frequentar locais frequentados pela parlamentar, como residência ou espaços de lazer.

As medidas protetivas têm validade de seis meses e podem ser prorrogadas caso a vítima solicite à Justiça. O descumprimento das determinações judiciais pode resultar na prisão do vereador.

Na decisão, o juiz explica que não proibiu Celso Padilha Meneguete de frequentar a Câmara porque isso poderia ser interpretado como uma espécie de cassação indireta do mandato. Com isso, optou por permitir a presença do vereador no Legislativo, mas com as restrições de distância e contato.

Embate iniciado sobre uso de carros oficiais

O episódio ocorreu no dia 9 de março, durante uma reunião de comissão na Câmara. Na ocasião, os vereadores discutiam uma proposta que permitiria que os próprios parlamentares dirigissem os veículos oficiais da Casa, retirando essa função dos motoristas. Andressa havia se posicionado contra a medida.

De acordo com a vereadora, antes do início da reunião, Celso teria feito um comentário de cunho sexual na presença de funcionárias e de outra parlamentar, perguntando se uma servidora havia deixado no local "um remédio que levanta pau". A fala teria causado constrangimento entre as pessoas presentes, e Andressa afirmou que, no momento, repreendeu o colega pelo comentário.

Durante a reunião da comissão, a discussão sobre o projeto continuou. Nesse momento, de acordo com Andressa, o vereador teria feito outro comentário de cunho sexual, dizendo que "os ovinhos gostam de andar abertos", enquanto tocava nas próprias partes íntimas. A parlamentar afirmou que reagiu imediatamente, classificando a atitude dele como desrespeitosa.

Apesar do episódio, a sessão prosseguiu normalmente. Durante pronunciamento no plenário, Andressa relatou publicamente o ocorrido. Pouco depois, ela afirmou ter passado mal e desmaiado, o que levou à suspensão da sessão.

A Câmara Municipal de São Domingos do Norte divulgou nota oficial informando que a Mesa Diretora aplicou a sanção de impedimento temporário do exercício do mandato por 30 dias ao parlamentar, com base no Regimento Interno da Casa.

Segundo a Câmara, a Procuradoria da Mulher também acompanha o caso e presta suporte institucional à vereadora Andressa Aparecida Ferreira Siqueira. A Casa afirmou ainda que não tolera atitudes de desrespeito ou violência política de gênero.

A assessoria da presidência da Câmara informou que, até o momento, não houve pedido formal de cassação do mandato.

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia de São Domingos do Norte. Por se tratar de crime contra a dignidade sexual, os detalhes da apuração não serão divulgados, já que o procedimento corre sob sigilo.

Com informações de Tiago Alencar

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta