Salgados de boteco: 6 receitas simples para fazer em casa

Anéis de cebola Crédito: Imagem: Lesya Dolyuk | Shutterstock

Salgados de boteco têm aquele poder de transformar qualquer momento simples em algo mais gostoso e descontraído. Amados pelos brasileiros, eles facilmente aparecem como opção em encontros, comemorações e até nos lanches do dia a dia. De clássicos fritos a versões assadas, eles costumam ter massa leve ou crocante, recheios bem temperados e aquele sabor que deixa qualquer mesa mais convidativa.

A seguir, confira 6 receitas de salgados de boteco para fazer em casa!

1. Anéis de cebola

Ingredientes

2 cebolas fatiadas em anéis

2 xícaras de chá de farinha de trigo

1/2 xícara de chá de amido de milho

1 xícara de chá de água gelada

2 gemas de ovo

1/2 colher de sopa de fermento em pó

1 colher de sopa de sal

Óleo de soja a gosto para fritar

Modo de preparo

Em um recipiente, misture 1/2 xícara de chá de farinha de trigo e o sal. Passe os anéis de cebola nessa mistura. Em outro recipiente, misture os demais ingredientes, exceto o óleo. Em seguida, passe os anéis nessa mistura, retire com a ajuda de um garfo e escorra um pouco. Em uma panela, aqueça o óleo em fogo médio e frite os anéis de cebola até ficarem dourados. Escorra em papel absorvente e sirva.

2. Risole de queijo e presunto

Ingredientes

500 ml de leite

2 xícaras de chá de farinha de trigo peneirada

2 colheres de sopa de margarina

Sal e orégano a gosto

400 g de queijo muçarela picado

400 g de presunto picado

2 ovos batidos para empanar

Farinha de rosca para empanar

Óleo de soja para fritar

Farinha de trigo para polvilhar

Modo de preparo

Em uma panela, ferva em fogo médio o leite e a margarina. Acrescente a farinha de trigo e o sal, mexendo até que a massa esteja cozida. Deixe esfriar e retire da panela. Em uma superfície lisa, sove a massa até ficar macia. Estique com um rolo em uma superfície lisa e polvilhada com farinha de trigo.

Corte a massa do tamanho que quiser, desde que fique com formato redondo. Recheie com o presunto, a muçarela e o orégano. Feche como um pastel. Passe nos ovos batidos e depois na farinha de rosca. Em uma panela, aqueça o óleo em fogo médio e frite os risoles até ficarem dourados. Escorra em papel absorvente e sirva.

3. Nuggets de frango

Ingredientes

500 g de peito de frango cru e moído

1 colher de sopa de maionese

2 colheres de sopa de amido de milho

1 dente de alho amassado

1 colher de sopa de cebola moída

1 ovo

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Margarina para untar

Fubá para empanar

Óleo de soja para fritar

Modo de preparo

Em um recipiente, misture todos os ingredientes (exceto a margarina, o fubá e o óleo) até formar uma pasta firme. Unte com a margarina uma superfície lisa e espalhe a massa com cuidado até ficar com cerca de 2 cm de espessura. Corte os nuggets com cortadores de biscoito. Empane no fubá. Em uma panela, aqueça o óleo em fogo médio e frite os nuggets até ficarem dourados. Escorra em papel absorvente e sirva.

Provolone empanado Crédito: Imagem: Estudio Originar | Shutterstock

4. Provolone empanado

Ingredientes

200 g de queijo provolone cortado em cubos

3 ovos ligeiramente batidos

1 xícara de chá de farinha de rosca

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1/2 xícara de chá de óleo de soja para fritar

Modo de preparo

Em um recipiente, misture a farinha de rosca com o sal e a pimenta-do-reino. Em seguida, passe os pedaços de queijo nos ovos batidos e, depois, na farinha de rosca. Repita mais uma vez. Em uma frigideira, aqueça o óleo de soja em fogo médio e frite os pedaços de queijo até ficarem dourados. Escorra em papel absorvente e sirva.

5. Bolinho de mandioca com carne-seca

Ingredientes

500 g de mandioca cozida e amassada

1 colher de sopa de manteiga

300 g de carne-seca dessalgada, cozida e desfiada

1/2 cebola picada

Sal e cheiro-verde picado a gosto

Farinha de trigo para enfarinhar

Óleo para fritar

Modo de preparo

Em uma tigela, misture a mandioca ainda morna com a manteiga e o sal até formar uma massa homogênea e fácil de modelar. Reserve. Em outra panela, aqueça um pouco de óleo e refogue a cebola até ficar levemente dourada. Adicione a carne-seca e misture. Finalize com cheiro-verde e misture. Deixe esfriar. Modele pequenas porções da massa, recheie com a carne-seca e feche bem em formato de bolinho. Passe levemente na farinha de trigo. Em uma panela, aqueça o óleo em fogo médio e frite os bolinhos até ficarem dourados. Escorra em papel absorvente e sirva.

6. Enroladinho de queijo

Ingredientes

500 g de farinha de trigo

10 g de fermento biológico seco

1 colher de sopa de açúcar

1 colher de chá de sal

250 ml de leite morno

2 colheres de sopa de óleo

1 ovo

200 g de queijo muçarela fatiado

1 gema de ovo para pincelar

Orégano a gosto

Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

Em uma tigela, misture o fermento biológico seco, o açúcar e o leite morno, deixando descansar por cerca de 10 minutos até espumar levemente. Em seguida, acrescente o ovo, o óleo, o sal e vá adicionando a farinha de trigo aos poucos, misturando até formar uma massa lisa e homogênea. Sove bem a massa por alguns minutos, cubra com um pano e deixe descansar até dobrar de volume, por aproximadamente 1 hora.