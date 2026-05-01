Música inédita de Dinho é relançada 30 anos após a morte dos Mamonas Assassinas

Uma descoberta reacende a história dos Mamonas Assassinas, 30 anos após a morte dos cinco integrantes da banda. Uma música escrita pelo vocalista Dinho, encontrada entre materiais guardados pela família, ganhou uma nova versão e será relançada com foco na Copa do Mundo de 2026, em junho deste ano. A carta foi localizada pelo primo de Dinho e CEO da marca, Jorge Santana.





A canção batizada de "Vai aê", que já está disponível nas plataformas digitais, foi finalizada por Ruy Brissac, atual vocalista da banda "Mamonas O Legado", projeto oficial que mantém vivo o espírito irreverente do grupo.





Grace Kelly, irmã do líder dos Mamonas, contou que o rascunho foi encontrado no meio de alguns papéis com letras que ele costumava escrever. Ela acredita que a ideia surgiu por causa da paixão que ele tinha pelo futebol. “Ele era muito apaixonado por futebol, torcia pelo Brasil nas Copas com muito amor. Então, acredito que por isso ele quis fazer essa letra. Espero que essa paixão pelo futebol e pelo Brasil seja sentida por quem ouvir a música e que eles continuem sendo lembrados e queridos por todos nós", disse.





O relançamento faz parte das ações da turnê “30 Anos – Mamonas O Legado”, que celebra a trajetória da banda, marcada por humor, autenticidade e uma conexão com o público. Mais de três décadas depois, o legado continua atravessando gerações — agora com uma nova música que mostra que os Mamonas seguem vivos na memória e no coração dos fãs.

O pai também falou sobre a alegria de ter encontrado o material e saber que ele será relançado na Copa.





“Fiquei muito contente de saber que a música vai ser regravada. O Dinho ia gravar em 95, 96, por aí... É muito gratificante para a gente, que é da família”, contou o pai de Dinho, Hildebrando Alves Leite.