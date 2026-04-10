Vereadora do ES é investigada por tentativa de estelionato

A vereadora vem a público se manifestar sobre as recentes informações divulgadas a seu respeito e, de forma clara e objetiva, nega veementemente a prática de qualquer irregularidade ou conduta ilícita.

As alegações que vêm sendo divulgadas não correspondem à realidade dos fatos e serão devidamente esclarecidas nas instâncias competentes, onde prevalecerão a verdade e a justiça.

Ressalta-se que não há qualquer condenação ou decisão judicial contra a parlamentar, tratando-se, neste momento, de procedimento investigativo ainda em fase inicial, no qual serão respeitados todos os direitos constitucionais, especialmente o contraditório e a ampla defesa.

A vereadora reafirma seu compromisso com a legalidade, a ética e a transparência, valores que sempre nortearam sua atuação pública e sua trajetória pessoal. Destaca, ainda, que os fatos mencionados não possuem qualquer relação com o exercício de seu mandato parlamentar.

Não se pode ignorar que sua atuação firme, independente e voltada à fiscalização dos atos do Poder Executivo tem gerado desconforto em determinados setores, o que pode explicar a tentativa de distorção e antecipação de julgamentos.

Por fim, reafirma sua confiança na Justiça e na correta apuração dos fatos, permanecendo à disposição para todos os esclarecimentos necessários, enquanto segue exercendo seu mandato com responsabilidade, dedicação e respeito à população.