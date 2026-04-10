Ex-prefeito é condenado a devolver R$ 750 mil aos cofres públicos no ES

Waldeles Cavalcante foi condenado pela 1ª Câmara do Tribunal de Contas da União Crédito: Divulgação

A decisão foi tomada pela 1ª Câmara do TCU, em sessão realizada em 10 de março. Além do ressarcimento, o ex-prefeito foi multado em R$ 75,5 mil. Ainda cabe recurso ao plenário da Corte de Contas.

A reportagem tenta contato com o ex-prefeito desde o início da tarde desta sexta-feira (10) para repercutir a decisão do Tribunal. Ele foi procurado via mensagens de texto e ligações telefônicas, mas não havia sinalizado resposta até a publicação deste texto. O espaço segue aberto para eventuais esclarecimentos.

Segundo o tribunal, os recursos foram repassados pelo Ministério do Trabalho e Emprego entre 2011 e 2013 para qualificar social e profissionalmente 500 jovens de Barra de São Francisco, com a meta de inserir ao menos 30% deles no mercado de trabalho.

O convênio teve valor total de R$ 929,7 mil, dos quais R$ 901,8 mil foram transferidos pela União e R$ 27,8 mil corresponderam à contrapartida do próprio município.

Na análise da prestação de contas, o TCU apontou que a prefeitura, sob a gestão do ex-mandatário, não comprovou integralmente a execução do programa. O órgão identificou descumprimento das metas de qualificação, ausência de detalhamento dos serviços prestados, falhas na comprovação de pagamentos e inconsistências na movimentação dos recursos.

De acordo com o acórdão, parte das despesas não teve documentação suficiente para comprovar a aplicação correta do dinheiro público. O tribunal concluiu que houve dano ao erário porque não foi possível demonstrar a execução integral do objeto contratado.

O débito original atribuído ao ex-prefeito foi de R$ 371,7 mil, referente à parcela principal, abatido de um crédito de R$ 10,8 mil. Com correção monetária e juros, o valor chegou a R$ 749,9 mil até outubro de 2024.

Waldeles Cavalcante foi citado pelo TCU e chegou a pedir prorrogação do prazo para apresentar defesa. O pedido foi aceito, mas, segundo o tribunal, ele não enviou documentos nem manifestação dentro do novo prazo.

Por isso, o ex-prefeito foi considerado revel - quando o réu deixar de se manifestar na ação. O TCU entendeu que não houve elementos para reconhecer boa-fé ou afastar a responsabilidade.