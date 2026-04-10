Exército prende major do ES condenado por trama golpista

A medida foi tomada após o ministro Alexandre de Moraes, relator do caso no STF, decretar o trânsito em julgado para o grupo. Com o esgotamento de todos os recursos, as sentenças tornaram-se definitivas, dando início à execução imediata das penas em regime prisional.

O Exército Brasileiro cumpre, nesta sexta-feira (10), mandados de prisão contra três militares dos sete condenados pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no Núcleo 4 da trama golpista. A lista inclui o major da reserva do Exército Ângelo Denicoli, que foi preso em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo.