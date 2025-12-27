Ação da PF neste sábado

Moraes decreta prisão domiciliar de major capixaba condenado por trama golpista

Morador de Colatina, o major da Reserva do Exército Angelo Denicoli foi um dos alvos da ação da Polícia Federal em cumprimento da determinação do STF

Publicado em 27 de dezembro de 2025 às 13:50

Angelo Martins Denicoli, major da reserva do Exército, alvo de operação da Polícia Federal no Espírito Santo por tentativa de golpe de Estado Crédito: Redes Sociais/Reprodução

Condenado a 17 anos de prisão por tentativa de golpe em julgamento realizado em outubro pelo Supremo Tribunal Federal (STF), o major da Reserva do Exército Angelo Denicoli, morador de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, teve a prisão domiciliar decretada na sexta-feira (26) pelo ministro Alexandre de Moraes, que também estabeleceu outras medidas cautelares como uso de tornozeleira eletrônica.

O major capixaba, acusado de fazer parte do Núcleo 4, responsável pela disseminação de mentiras contra o sistema eleitoral brasileiro, foi um dos alvos da ação da Polícia Federal neste sábado (27), em cumprimento à decisão de Moraes, que também tinham outros nove condenados no mesmo processo na lista de cumprimento de prisão domiliciliar.

Na decisão, Moraes justifica que determinou a prisão domiciliar do major capixaba para evitar novas fugas diante do histórico de evasão de outros envolvidos, como Alexandre Ramagem, mantido clandestinamente nos EUA, e Silvinei Vasques, que foi recentemente preso no Aeroporto de Assunção, no Paraguai, ao tentar fugir para El Salvador com documentos falsos após romper sua tornozeleira eletrônica.

A decisão impõe ainda restrições como o uso de tornozeleira eletrônica, a entrega de passaportes e a proibição total de acesso a redes sociais e também de visitas. Além da privação de liberdade, a sentença suspende registros de armas de fogo.

O descumprimento de qualquer uma das regras impostas resultará na revogação imediata do benefício e na decretação da prisão preventiva em estabelecimento penal.

Segundo a Polícia Federal, as ordens judiciais estão sendo cumpridas nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Paraná, Goiás, Bahia, Tocantins e no Distrito Federal, com apoio do Exército Brasileiro em parte das diligências.

Quem é o major alvo da ação da PF

De acordo com o ministro Alexandre, o major da reserva do Exército Angelo Denicoli tinha vínculo permanente com os demais integrantes da organização criminosa.

Segundo o relator, ficou comprovado que Denicoli participou da chamada “Abin Paralela” e serviu como elo entre os membros do grupo e o influenciador argentino Fernando Cerimedo, que, em novembro de 2022, fez uma transmissão ao vivo em que anunciou um dossiê com supostas fraudes nas urnas eletrônicas. Foi ele quem forneceu o material utilizado na disseminação dessa narrativa falsa.

