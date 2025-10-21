Home
STF forma maioria para condenar major do ES e mais 6 réus por trama golpista

STF forma maioria para condenar major do ES e mais 6 réus por trama golpista

Militar do Espírito Santo é acusado de fazer parte do Núcleo 4, responsável pela disseminação de mentiras contra o sistema eleitoral brasileiro

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 18:33

Angelo Denicoli integra o núcleo 4, acusado de tentativa de golpe de Estado para reverter o resultado das eleições de 2022

A maioria dos ministros da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) votou nesta terça-feira (21) para condenar os sete réus do Núcleo 4 da trama golpista ocorrida durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Entre os condenados no voto dos ministros que se manifestaram até agora está o major do Exército Angelo Martins Denicoli, morador de Colatina, Noroeste do Espírito Santo. O placar de 3 votos a 1 pela condenação foi formado com a manifestação da ministra Cármen Lúcia.

Militar do Espírito Santo é acusado de fazer parte do Núcleo 4, responsável pela disseminação de mentiras contra o sistema eleitoral brasileiro

STF forma maioria para condenar major do ES e mais 6 réus por trama golpista

Conselheiro foi escolhido nesta terça-feira (21) para suceder Domingos Taufner e ficar à frente do TCES durante o biênio 2026/2027

Luiz Carlos Ciciliotti é eleito presidente do Tribunal de Contas do ES

Ministro do STF e relator do caso votou para condenar Angelo Martins Denicoli, na manhã desta terça-feira (21)

Trama golpista: Moraes diz não haver dúvidas da participação de major do ES

O major do Espírito Santo é acusado de integrar grupo responsável pela disseminação de mentiras contra o sistema eleitoral brasileiro.

"O núcleo de desinformação promoveu um conjunto de práticas delituosas que levou à intimidação sutil e eficiente, produzida pelas mídias sociais. Com as mensagens falsas, direcionadas, assolou-se a irritabilidade política, como campo minado nas relações sociais", disse a ministra.

Os ministros Alexandre de Moraes e Cristiano Zanin também votaram pela condenação dos réus. Luiz Fux abriu divergência e votou para absolver os acusados. A sessão continua para a tomada do último voto, do presidente do colegiado, ministro Flávio Dino.

Imagem - Trama golpista: Moraes diz não haver dúvidas da participação de major do ES

Trama golpista: Moraes diz não haver dúvidas da participação de major do ES

Além de Denicoli,  fazem parte do núcleo os seguintes investigados: Ailton Gonçalves Moraes Barros (major da reserva do Exército); Giancarlo Gomes Rodrigues (subtenente do Exército); Guilherme Marques de Almeida (tenente-coronel do Exército); Reginaldo Vieira de Abreu (coronel do Exército); Marcelo Araújo Bormevet (policial federal) e Carlos Cesar Moretzsohn Rocha (presidente do Instituto Voto Legal).

O grupo é acusado pela Procuradoria-Geral da República (PGR) de organizar ações de desinformação para propagar notícias falsas sobre o processo eleitoral e ataques virtuais a instituições e autoridades, em 2022.

Eles respondem pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça e deterioração de patrimônio tombado.

Após a rodada de votação sobre absolvição ou condenação, os ministros vão deliberar sobre as penas que serão impostas aos condenados. Os acusados que forem condenados pelo STF não serão presos automaticamente. As defesas poderão recorrer da eventual condenação.

