Luiz Carlos Ciciliotti é eleito presidente do Tribunal de Contas do ES

Conselheiro foi escolhido nesta terça-feira (21) para suceder Domingos Taufner e ficar à frente do TCES durante o biênio 2026/2027

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 15:11

Luiz Carlos Ciciliotti está como conselheiro do TCES desde 2019 Crédito: TCES

O conselheiro Luiz Carlos Ciciliotti foi eleito, nesta terça-feira (21), para ser o novo presidente do Tribunal de Contas do Espírito Santo (TCES) para o biênio 2026/2027. A escolha ocorreu durante sessão do Pleno da Corte, em votação secreta entre os sete conselheiros.

Ciciliotti vai suceder Domingos Augusto Taufner, que ocupa a presidência desde o início de 2024. Conforme já havia antecipado A Gazeta, Taufner decidiu não disputar a reeleição, abrindo caminho para uma nova composição no comando do Tribunal.

Luiz Carlos Ciciliotti foi eleito como conselheiro do TCES em 2019, quando recebeu com 27 dos 30 votos dos deputados estaduais.

Além do presidente, também foram eleitos nesta terça-feira (21) o vice-presidente, que será Davi Diniz, e o corregedor, Domingos Taufner, todos com mandato de dois anos e possibilidade de uma reeleição, conforme o Regimento Interno do TCES.

A posse do novo corpo diretivo deve ocorrer até o dia 16 de dezembro, em sessão especial, e os eleitos assumirão suas funções em 1º de janeiro de 2026.

