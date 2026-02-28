Reeleito no comando do MDB, Ricardo diz que PP e União terão protagonismo

O vice-governador Ricardo Ferraço foi reconduzido, neste sábado (28), à presidência estadual do MDB. Na convenção estadual do partido, em Vitória, também foram eleitos os demais membros da Executiva. O prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio, é o 1º vice-presidente; o ex-deputado federal Lelo Coimbra, o 2º; o ex-vice-governador César Colnago, o 3º.
À exceção da disputa pelo Senado e da chapa de candidatos a deputado federal, as coisas no MDB já estão resolvidas. Ricardo vai disputar o Palácio Anchieta.
A questão é como outros aliados vão se encaixar no jogo. Há sinais evidentes de que a federação formada por PP e União Brasil, presidida no Espírito Santo pelo deputado federal Da Vitória, vai subir no palanque do vice-governador.
Ricardo, neste sábado, saiu pela tangente quando questionado pela imprensa sobre planos eleitorais. Uma das poucas vezes em que respondeu minimamente de forma objetiva sobre o pleito de 2026 foi ao mencionar a federação União Progressista.
Ele deixou claro que os dois partidos serão protagonistas.
"Por certo, são dois partidos que eu liderando um projeto terão forte protagonismo", afirmou.
Ele citou nominalmente Da Vitória e o presidente estadual do União, Marcelo Santos:
"Nós estaremos construindo um projeto que terá o protagonismo da União Progressista e dessas duas lideranças (Da Vitória e Marcelo) que são das mais importantes do estado do Espírito Santo".
A federação, embora tenha feito movimentos pró-Ricardo, ainda não emitiu um comunicado sobre a parceria com o emedebista. E não enviou representante oficial à convenção partidária do aliado.
Nos bastidores, cogita-se que a federação deve indicar o vice na chapa de Ricardo, mas o pré-candidato ao Palácio desconversou, neste sábado, sobre quaisquer pré-candidaturas, avaliou que o calendário eleitoral não permite, ainda, tais conjecturas.
A pré-campanha no estado, entretanto, começou há tempos, inclusive com movimentações do próprio vice-governador.
GUARAPARI PRESENTE
O deputado federal Amaro Neto, filiado ao Republicanos, vai deixar o partido do prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini, principal adversário do vice-governador.
Ele vai se filiar justamente ao PP, costura que contou com a participação do Palácio Anchieta, leia-se do governador Renato Casagrande (PSB), com as bênçãos do próprio Ricardo.
Além de Amaro, o prefeito de Guarapari, Rodrigo Borges, está de saída do Republicanos e marcou presença na convenção estadual do MDB.
Borges é muito próximo do deputado federal e vai apoiá-lo à reeleição. Por enquanto, o prefeito deve ficar sem partido.
COLNAGO FORA DAS URNAS
O ex-vice-governador César Colnago, como já mencionado, compõe a Executiva eleita neste sábado, mas afirmou à coluna que não vai disputar as eleições de 2026. Decidiu encerrar a etapa de participações diretas em pleitos.
A EXECUTIVA ELEITA
Os principais eleitos pelos filiados ao MDB neste sábado para ficar à frente do partido são:
- Presidente: Ricardo Ferraço
- 1º vice-presidente: Euclério Sampaio
- 2º vice-presidente: Welington Coimbra
- 3º vice-presidente: Cesar Roberto Colnaghi
- Secretário-geral: Francisco Carlos Donato Júnior
- Secretário adjunto: Sergio Manoel Nader Borges
- 1º tesoureiro: Renato Borges Serrano
- 2º tesoureiro: José Maria Pimenta
