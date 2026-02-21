Renzo aparece ao lado de Arnaldinho e Pazolini. E não vai a agenda com Casagrande

Arnaldinho, Renzo Vasconcelos, Lívia Vasconcelos, Lorenzo Pazolini e Erick Musso. Crédito: Instagram/@renzo.vasconcelos

Presidente estadual do PSD, o prefeito de Colatina, Renzo Vasconcelos, ainda não bateu o martelo a respeito de quem o partido vai apoiar na corrida pelo Palácio Anchieta, mas os sinais são evidentes.



"A foto fala mais que qualquer palavra", afirmou ele à coluna na sexta-feira (20), após fazer uma publicação no Instagram em que aparece ao lado dos prefeitos de Vila Velha, Arnaldinho Borgo (PSDB), e de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos).

"As ruas querem renovação, o eleitor quer renovação. Eu também faço parte dessa renovação e o PSD vai ser protagonista nesta eleição", completou.

Mas Renzo fez questão de ressaltar que "as portas não estão fechadas para ninguém". O PSD é cobiçado há tempos pelo Republicanos de Pazolini e também por aliados do vice-governador Ricardo Ferraço (MDB).

O prefeito da Capital e o emedebista são pré-candidatos ao Palácio Anchieta. Arnaldinho também, mas este afastou-se do grupo do governador Renato Casagrande (PSB), do qual Ricardo faz parte.

"Pazolini é meu amigo, Arnaldinho é meu amigo, é natural que eu os receba, assim como já recebi várias vezes o Ricardo", amenizou o prefeito de Colatina, para em seguida jogar lenha na fogueira:

"Agora, o caminho é estar junto com quem quer estar comigo. O ex-prefeito de Colatina (Guerino) é secretário de estado (secretário de Recuperação do Rio Doce). Colatina não recebeu um centavo do governo do estado no ano passado porque o secretário impede".

Renzo refere-se a repasses discricionários, não a verbas obrigatórias.

AUSÊNCIA

Neste sábado (21), o governador vai estar em Colatina, justamente para fazer entregas e anúncios de investimentos lá. A agenda do socialista prevê a inauguração da pavimentação rural do Programa Caminhos do Campo, trecho: BR 259 x São Pedro Frio (1ª etapa) e assinatura da ordem de serviço para 2ª etapa do trecho São Pedro Frio.

Casagrande, inclusive, telefonou para o prefeito de Colatina, convidando-o para o evento.

Renzo afirmou à coluna, porém, que não há diálogo do governo com a prefeitura sobre os investimentos a serem feitos por lá:

"Não fechei as portas para ninguém, repito, nem estou fechando, mas as coisas me são comunicadas apenas (pelo governo). Fui eleito contra a máquina pública estadual e municipal."

Em 2024, Guerino Balestrassi era o prefeito e não foi reeleito, mesmo contando com o apoio do governador.

"O secretário (Balestrassi) fica dizendo que eu não quero investimentos do governo em Colatina, mas isso não é verdade. Claro que eu quero, quero o melhor para Colatina. Ele que tem articulado para o recurso não vir", continuou.

Na entrevista na sexta à noite, Renzo não cravou se iria ou não recepcionar Casagrande na agenda do início da tarde deste sábado. Mas o tom dele não era de animação para tal.

Já nesta manhã a coluna apurou que o prefeito de Colatina não vai mesmo ao evento. Quem deve representá-lo é o vice, Dr. Pagotto (PSD).

PARTIDO DE HARTUNG

O PSD, nacionalmente, é comandado por Gilberto Kassab. No Espírito Santo, a liderança de mais destaque é o ex-governador Paulo Hartung, que se filiou à sigla em maio.

Hartung e Casagrande, como se sabe, são adversários ao menos desde 2014. Logo, a possibilidade de o PSD não ficar no palanque de Ricardo e Casagrande (que deve disputar o Senado) já era grande.

Mas prefeitos, via de regra, tendem a manter uma boa relação com o governo estadual. Dessa forma, Renzo Vasconcelos se equilibrou entre Pazolini e Ricardo-Casagrande.

Até agora. A foto junto com os prefeitos de Vitória e Vila Velha e a imagem que virá a seguir — o registro da ausência do chefe do Executivo municipal de Colatina no evento com o governador, realmente, falam por si só.

O PSD tem tamanho suficiente para agregar tempo de TV e rádio no horário eleitoral gratuito e recursos do fundo eleitoral.

A montagem de chapas de candidatos a deputado federal e estadual é outra coisa. De acordo com o que a coluna apurou nos bastidores, o Republicanos pretende ajudar nessa tarefa.

A esposa de Renzo, Lívia Vasconcelos, é pré-candidata a deputada federal.

O partido pode ainda ter candidato ao Senado, o deputado estadual Sérgio Meneguelli, e/ou pleitear uma vaga de vice.

Quanto a Hartung, bem, ele deixa a dúvida no ar quanto a ser ou não candidato a algum cargo em 2026, mas já elogiou Pazolini publicamente.

