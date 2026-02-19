Vice-prefeito de Vila Velha sai do PSB e se filia ao partido de Arnaldinho

Arnaldinho Borgo e Cael Linhalis. Crédito: Divulgação

Mesmo após se juntar a um grupo político adversário ao do governador Renato Casagrande (PSB), o prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo (PSDB), poderia indiretamente beneficiar o partido do governador. É que, se renunciasse ao atual mandato para disputar as eleições de 2026, deixaria a prefeitura sob o comando do vice, Cael Linhalis, que era filiado ao PSB havia 30 anos.



Os socialistas, assim, herdariam o comando do segundo município mais populoso do Espírito Santo. Mas isso não vai mais acontecer.

Cael anunciou, nesta quinta-feira (19), que se desfiliou do PSB e ingressou no PSDB, sigla presidida no estado justamente por Arnaldinho. O vice-prefeito passou a ser o presidente municipal da legenda.

"Essa decisão ocorre em sintonia com o grupo político ao qual integro e faz parte de uma construção coletiva que projeta novos caminhos para o Espírito Santo a partir de 2027. Trata-se de um projeto conectado com a população e com as reais necessidades do nosso Estado, preparado para enfrentar os desafios do presente e planejar, com responsabilidade, o futuro", afirmou, em nota oficial.

"Reafirmo meu respeito e gratidão ao governador Renato Casagrande e a todos aqueles com quem compartilhei minha trajetória no PSB ao longo dessas três décadas", prosseguiu, no texto.

Dessa forma, se Arnaldinho deixar o mandato, quem vai administrar a prefeitura de Vila Velha até dezembro de 2028 vai ser um tucano.

O atual prefeito já disse, em entrevista à coluna na quarta-feira (18), que "tudo leva a crer" que vai renunciar ao mandato no dia 4 de abril, que é o prazo imposto pela legislação eleitoral a quem quer disputar o pleito deste ano.

Cael Linhalis foi escolhido como vice em 2024 em um aceno ao PSB e a Casagrande. A chapa reforçou, naquele ano, os laços entre o governador e o prefeito.

Para firmar a parceria, Arnaldinho escanteou um antigo aliado, o então presidente da Câmara de Vila Velha, Bruno Lorenzutti (na época filiado ao MDB), que era a principal aposta para ser o vice.

Pesou a favor de Cael também o fato de ser pai do deputado federal Victor Linhalis (Podemos), ex-prefeito de Vila Velha e um dos principais aliados de Arnaldinho.

REVIRAVOLTA

Até pouco tempo atrás, Arnaldinho era aliado de primeira hora de Casagrande, mas foi preterido por este na corrida pelo Palácio Anchieta. O governador decidiu apoiar o vice-governador Ricardo Ferraço (MDB) na corrida pela sucessão.

O político canela-verde, então, juntou-se ao prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), principal adversário de Ricardo e dos casagrandistas.

Arnaldinho e Pazolini mantêm-se como pré-candidatos ao Executivo estadual. Mais à frente, vão decidir qual dos dois, de fato, vai disputar o cargo. O outro deve concorrer ao Senado.

Na entrevista à coluna na quarta, o prefeito de Vila Velha disse que ainda se considera um "grande aliado" de Casagrande.

A migração de Cael para o PSDB, entretanto, denota mais ainda o afastamento entre os dois.

