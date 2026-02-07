Os bastidores do desfile eleitoral de Arnaldinho e Pazolini

Os prefeitos de Vitória, Lorenzo Pazolini, e de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, no Sambão do Povo. Crédito: Ricardo Medeiros

Após ser preterido pelo governador Renato Casagrande (PSB) e pelos aliados mais próximos do chefe do Executivo estadual na corrida pelo Palácio Anchieta, o prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo (PSDB), deu um passo ousado: desfilou com o maior rival dos casagrandistas, o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos).



Os dois exibiram-se lado a lado no Sambão do Povo na sexta-feira (6), para surpresa geral. Casagrande apoia o vice-governador Ricardo Ferraço (MDB) na disputa pelo Palácio. Pazolini está de olho na mesma cadeira.

Arnaldinho não jogou a toalha, mas agora fica a dúvida: como a parceria carnavalesca vai se estender às eleições? Um prefeito vai apoiar o outro? Vai ser vice? Candidato ao Senado?

"Nada disso foi definido ou conversado objetivamente. O que fizemos foi abrir o diálogo", contou um aliado de Pazolini.

"Foi um grande gesto por parte do Arnaldinho e do Pazolini. Uma forma de construir um novo protagonismo, além das amarras palacianas", avaliou outra pessoa próxima ao prefeito.

Esse desfile não surgiu do nada, foi costurado, entre outros, pelo principal articulador do prefeito de Vitória, o presidente estadual do Republicanos, Erick Musso.

Casagrande (à direita) observa o afago de Pazolini a Arnaldinho durante o discurso do prefeito de Vitória. Crédito: Marcos Salles

O climão foi instalado, uma vez que Casagrande, também aliado de Arnaldinho, estava no Sambão.

O prefeito de Vila Velha publicou no Instagram fotos tanto com Pazolini quanto com o governador, separadamente, é claro. Mas com destaque para o primeiro.

Em abril de 2025, quando ainda estava sem partido, Arnaldinho recebeu Erick Musso no gabinete. Isso foi logo após o Podemos, ex-sigla do prefeito canela verde, declarar apoio a Ricardo.

Arnaldinho chegou a flertar com legendas de fora da base casagrandista, como o PSD do ex-governador Paulo Hartung, e sofreu um puxão de orelha de Casagrande.

Mesmo após se filiar ao PSDB, que é uma sigla aliada, porém, o prefeito de Vila Velha perdeu a corrida interna contra Ricardo.

O vice obteve a preferência de Casagrande e da maioria dos integrantes do grupo que o cerca.

Arnaldinho não jogou a toalha, mas é fato que está isolado. A resposta ao isolamento foi se juntar a Pazolini e, assim, jogar lenha na fogueira.

DA VITÓRIA

Outro personagem que chamou a atenção na avenida na sexta-feira foi o deputado federal Da Vitória (Progressistas). Ele preside o PP e a federação União Progressista (formada com o União Brasil).

A federação é cortejada tanto pelo time de Ricardo quanto pelo de Pazolini e ainda não se posicionou abertamente.

Da Vitória também apareceu em fotos junto com Arnaldinho e o prefeito da Capital.

A Gazeta integra o Saiba mais