PSD não descarta chapa puro-sangue e Hartung é citado como possível vice

O ex-governador Paulo Hartung. Crédito: Carlos Alberto Silva

O ex-governador Paulo Hartung (PSD) ainda não cravou se vai ou não disputar as eleições de 2026. É citado como possível candidato ao Senado ou ao governo do Espírito Santo, embora incentive outro pré-candidato ao posto, o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos). Mas há outro potencial cenário.



Em entrevista ao SBT News, o governador do Paraná, Ratinho Jr. (PSD), afirmou que o partido não descarta lançar uma chapa puro-sangue à Presidência da República, ou seja, com candidatos a presidente e a vice-presidente filiados ao mesmo partido.

Ratinho Jr, citou Hartung como um dos possíveis vices:

"O PSD é um partido que tem quadros. Você tem o Ronaldo Caiado, governador de Goiás; o governador Eduardo Leite (do Rio Grande do Sul); você tem o Paulo Hartung, ex-governador do Espírito Santo, que é uma referência na vida pública; você tem a Raquel Lira, de Pernambuco; você tem o Fábio Mitidieri, governador de Sergipe".

Claro que trata-se, por ora, de especulação.

O PSD tem três presidenciáveis — Ratinho Jr, Caiado e Leite — e não decidiu ainda qual deles vai lançar na disputa.

Em maio, em entrevista à coluna, Hartung admitiu que já "quis" ser presidente ou vice-presidente da República.

Em 2022, o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, chegou a ensaiar o lançamento do ex-governador do Espírito Santo na corrida pelo Palácio do Planalto, mas o plano não vingou.

Desde março de 2019, Hartung é presidente da Ibá (Indústria Brasileira de Árvores) e passa a maior parte do tempo em São Paulo.

Nos últimos meses, tem participado de articulações nos bastidores da política capixaba.

