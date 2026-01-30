Curtas políticas: O que Casagrande diz sobre a corrida pelo comando do MPES

Renato Casagrande, governador do Espírito Santo. Crédito: Ricardo Medeiros

Tudo indica que o favorito do governador Renato Casagrande (PSB) na disputa pelo comando do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) é o atual procurador-geral, Francisco Berdeal, que tenta a reeleição.



Publicamente, porém, o chefe do Executivo estadual prefere não revelar quem pretende escolher para chefiar a instituição.



"É muito importante que a gente deixe a instituição falar. Eu escolho de uma lista de três, neste caso, uma lista de dois. É importante ver o que está pensando a instituição", afirmou à coluna na noite de quinta-feira (29), durante o início da Temporada de Abertura do Cais das Artes, em Vitória.

Além de Berdeal, o promotor de Justiça Danilo Raposo Lírio está no páreo.

"O governador pode escolher qualquer um dos nomes. Eu tenho direito de escolher qualquer um dos nomes (mesmo o que receber menos votos), mas sempre a gente leva em consideração a vontade também da instituição. Vamos esperar o resultado da eleição", completou Casagrande.

COMO FOI

No último pleito, em 2024, Francisco Berdeal foi o segundo mais votado da lista tríplice eleita pelos membros do MPES. O promotor Pedro Ivo de Sousa ficou à frente dele.

Ainda assim, Casagrande optou por Berdeal.

A eleição deste ano no MP vai ser realizada no dia 6 de março.

CASADINHO

Agora, tratemos das eleições gerais de 2026, que têm um cenário um pouco mais complicado para o governador organizar.

O prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo (PSDB), mantém-se na disputa, apesar de Casagrande já ter declarado apoio ao vice-governador Ricardo Ferraço (MDB) na corrida pelo Palácio Anchieta.

Após o anúncio pró-Ricardo, o clima entre o governador e o prefeito não é dos melhores, apesar de os dois garantirem que continuam a ser aliados.

"Estive com Arnaldinho hoje (quinta-feira), num evento com vereadores, mas não conversamos ainda", contou Casagrande.

ENQUANTO ISSO, NA SERRA

O prefeito da Serra, Weverson Meireles, também esteve no evento realizado no Cais das Artes na quinta.

Em novembro, ele exonerou o então secretário municipal de Turismo, Anderson Madeira, que havia sido indicado pelo Podemos para o cargo.

Weverson diz que a relação com o partido, presidido pelo deputado estadual Alexandre Xambinho na Serra, está boa.

Mas até agora a sigla não indicou um novo secretário para a pasta.

"O Podemos pode indicar quando quiser um outro nome. Inclusive, outras pessoas indicadas pelo partido continuam nos cargos. O problema era de desempenho na pasta", afirmou Weverson.

Xambinho não retornou aos contatos da coluna sobre a relação com o prefeito da Serra.

VICTOR COELHO: "RICARDO É MEU CANDIDATO"

Antecessor de Theodorico Ferraço (PP) na prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, o secretário estadual de Turismo, Victor Coelho, vez ou outra entra em embates com a gestão municipal, principalmente quando a cidade fica interinamente sob o comando do vice, Júnior Corrêa (Novo).

Mas Coelho sustenta que, na verdade, não tem nada contra a atual gestão e sim o contrário.

"Quando criticam a minha gestão para justificar algum problema eu tenho que me defender, só isso", afirmou o secretário.

"Meu candidato a governador é Ricardo Ferraço (filho de Theodorico). Por que eu teria atrito com eles? É mais uma questão da gestão contra mim", completou.

ELEIÇÕES 2028

Há, evidentemente, um componente eleitoral aí. Victor Coelho é pré-candidato a deputado estadual em 2026 e, em 2028, pode disputar novamente a prefeitura de Cachoeiro.

Júnior Corrêa é outro potencial candidato ao mesmo cargo no pleito municipal.

O XADREZ DE HARTUNG

Enquanto outros potenciais candidatos movimentam-se abertamente há tempos, o ex-governador Paulo Hartung (PSD) tem deixado no ar a possibilidade de disputar ou não as eleições de 2026.

Na quinta-feira, publicou, no Instagram, uma foto jogando xadrez com o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab.

Paulo Hartung e Gilberto Kassab. Crédito: Instagram/@paulohartung

A legenda é a seguinte: "Um bom jogo exige leitura de cenário, respeito ao tempo e clareza de objetivos. Cada movimento carrega consequência, cada silêncio também comunica. Às vezes é preciso avançar; em outras, saber esperar é a jogada mais inteligente".

"A vida pública, assim como o tabuleiro, é feita de estratégia, diálogo e visão de longo prazo. No fim, não vence quem grita mais alto, mas quem enxerga mais longe."

A Gazeta integra o Saiba mais