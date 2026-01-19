Letícia Gonçalves
Este é um espaço para falar de Política: notícias, opiniões, bastidores, principalmente do que ocorre no Espírito Santo. A colunista ingressou na Rede Gazeta em 2006, atuou na Rádio CBN Vitória/Gazeta Online e migrou para a editoria de Política de A Gazeta em 2012, em que trabalhou como repórter e editora-adjunta

Ex-secretário de Justiça do ES vai permanecer no governo Lula após troca de ministro

André Garcia é procurador do Estado de Pernambuco, atuou no Espírito Santo e está em Brasília

Vitória
Publicado em 19/01/2026 às 15h27
Data: 30/11/2018 - André Garcia, ex-secretário de segurança do Estado
O secretário nacional de Políticas Públicas. Crédito: Arquivo/AG

Ex-secretário de Justiça do governo do Espírito Santo (2012-2013 e 2023-2024), André Garcia vai permanecer como secretário nacional de Políticas Penais do Ministério da Justiça.

O novo titular da pasta, Wellington Lima e Silva, deve trocar quatro dos oito secretários do ministério, mas Garcia vai ser mantido.

"Fui convidado para permanecer no cargo e aceitei", contou o secretário de políticas penais.

André Garcia

Secretário nacional de Políticas Penais

"Fiquei com a missão de reforçar o combate ao crime organizado e apoiar os estados no esforço de reforçar a segurança do sistema penitenciário"

Silva tomou posse como ministro no último dia 15, em substituição a Ricardo Lewandowski, que pediu para sair.

Lewandowski e André Garcia passaram a integrar o governo Lula em fevereiro de 2024. 

Na carta de demissão enviada ao presidente da República, o ex-ministro informou que deixou o cargo para se dedicar à família.

Nos bastidores, porém, Lewandowski acumulou desgastes pela dificuldade de tramitação de matérias importantes enviadas pelo governo ao Congresso Nacional, como a PEC da Segurança Pública e o PL antifacção.

O novo ministro, por sua vez, chefiava o departamento jurídico da Petrobras, cargo para o qual foi indicado pelo próprio presidente.

No discurso de posse, afirmou que sua gestão terá como foco o combate ao crime organizado e quer diálogo com o Congresso para aprovação das propostas já enviadas.

As passagens de André Garcia pelo governo do ES

2010–2011: Secretário de Segurança Pública e Defesa Social 

2012–2013: Secretário de Estado da Justiça 

2013–2018: Secretário de Segurança Pública e Defesa Social  

 2023–janeiro de 2024: Secretário de Estado da Justiça

