Ex-secretário de Justiça do ES vai permanecer no governo Lula após troca de ministro

O secretário nacional de Políticas Públicas. Crédito: Arquivo/AG

Ex-secretário de Justiça do governo do Espírito Santo (2012-2013 e 2023-2024), André Garcia vai permanecer como secretário nacional de Políticas Penais do Ministério da Justiça.



O novo titular da pasta, Wellington Lima e Silva, deve trocar quatro dos oito secretários do ministério, mas Garcia vai ser mantido.



"Fui convidado para permanecer no cargo e aceitei", contou o secretário de políticas penais.

André Garcia Secretário nacional de Políticas Penais "Fiquei com a missão de reforçar o combate ao crime organizado e apoiar os estados no esforço de reforçar a segurança do sistema penitenciário"

Silva tomou posse como ministro no último dia 15, em substituição a Ricardo Lewandowski, que pediu para sair.

Lewandowski e André Garcia passaram a integrar o governo Lula em fevereiro de 2024.

Na carta de demissão enviada ao presidente da República, o ex-ministro informou que deixou o cargo para se dedicar à família.

Nos bastidores, porém, Lewandowski acumulou desgastes pela dificuldade de tramitação de matérias importantes enviadas pelo governo ao Congresso Nacional, como a PEC da Segurança Pública e o PL antifacção.

O novo ministro, por sua vez, chefiava o departamento jurídico da Petrobras, cargo para o qual foi indicado pelo próprio presidente.

No discurso de posse, afirmou que sua gestão terá como foco o combate ao crime organizado e quer diálogo com o Congresso para aprovação das propostas já enviadas.

