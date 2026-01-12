Potencial candidata à chefia do MPES decide não entrar na disputa

Sede da Procuradoria-Geral de Justiça, em Vitória. Crédito: Carlos Alberto Silva

Uma das principais potenciais concorrentes do procurador-geral de Justiça Francisco Berdeal, a promotora de Justiça Maria Clara Mendonça Perim decidiu não disputar o comando do Ministério Público Estadual (MPES). Ao menos não em 2026.



Em nota divulgada nesta segunda-feira (12), ela citou "razões pessoais e estratégicas" e anunciou que não vai se inscrever como candidata à lista tríplice.



As inscrições começam no dia 19 e seguem até 26 de janeiro. No dia 6 de março, promotores e procuradores devem eleger até três nomes, que vão compor a lista.

Caberá ao governador Renato Casagrande (PSB) escolher, entre esses três, quem vai chefiar o MPES pelos próximos dois anos.

Berdeal vai em busca do segundo mandato e é considerado o favorito por ter relação próxima com o chefe do Executivo estadual.

Nos bastidores, a decisão de Maria Clara Mendonça Perim de não disputar é considerada estratégica no sentido de não se desgastar numa corrida em que o atual procurador-geral deve ter uma vantagem decisiva. Trata-se do poder da caneta do chefe do Executivo estadual.

É que mesmo se, hipoteticamente, Francisco Berdeal ficasse em terceiro lugar na preferência dos membros do MPES, muito provavelmente seria reconduzido por Casagrande ao cargo.

A ideia, de acordo com aliados da promotora, é poupar esforços, por enquanto, e voltar à disputa no próximo pleito.

"Quero expressar que minha posição e energia continuam baseadas na consciência de que as instituições precisam oxigenar suas lideranças para garantir entusiasmo, criatividade e eficiência", diz trecho da nota assinada por Maria Clara.

A promotora de Justiça nunca havia dito que disputaria o pleito de 2026, mas havia expectativa de que ela participasse pelo fato de ter concorrido em 2024, quando entrou na lista tríplice.

CONCORRENTES

O caminho, porém, pode não estar totalmente livre para Berdeal.

Em março de 2024, quando foi realizado o último pleito, a lista tríplice eleita foi a seguinte:

Pedro Ivo de Sousa – 146 votos

– 146 votos Francisco Martínez Berdeal – 132 votos

– 132 votos Maria Clara Mendonça Perim – 97 votos



Berdeal, apoiado pela então procuradora-geral, Luciana Andrade, foi escolhido por Casagrande.

O promotor Marcello Souza Queiroz ficou em quarto lugar, na ocasião, com 82 votos. O também promotor Danilo Raposo Lírio ficou em quinto, com 64 votos.

Agora, Pedro Ivo e Danilo Raposo são lembrados como possíveis candidatos novamente.

Os dois, entretanto, não responderam se vão mesmo participar do pleito.

Marcello Queiroz, por sua vez, já afirmou à coluna que não vai se inscrever.

