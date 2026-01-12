Letícia Gonçalves
Este é um espaço para falar de Política: notícias, opiniões, bastidores, principalmente do que ocorre no Espírito Santo. A colunista ingressou na Rede Gazeta em 2006, atuou na Rádio CBN Vitória/Gazeta Online e migrou para a editoria de Política de A Gazeta em 2012, em que trabalhou como repórter e editora-adjunta

Potencial candidata à chefia do MPES decide não entrar na disputa

Eleição para formação da lista tríplice será realizada em março. Caberá ao governador Renato Casagrande escolher quem vai comandar a instituição

Vitória
Publicado em 12/01/2026 às 14h44
MPES
Sede da Procuradoria-Geral de Justiça, em Vitória. Crédito: Carlos Alberto Silva

Uma das principais potenciais concorrentes do procurador-geral de Justiça Francisco Berdeal, a promotora de Justiça Maria Clara Mendonça Perim decidiu não disputar o comando do Ministério Público Estadual (MPES). Ao menos não em 2026.

Em nota divulgada nesta segunda-feira (12), ela citou "razões pessoais e estratégicas" e anunciou que não vai se inscrever como candidata à lista tríplice. 

As inscrições começam no dia 19 e seguem até 26 de janeiro. No dia 6 de março, promotores e procuradores devem eleger até três nomes, que vão compor a lista.

Caberá ao governador Renato Casagrande (PSB) escolher, entre esses três, quem vai chefiar o MPES pelos próximos dois anos.

Berdeal vai em busca do segundo mandato e é considerado o favorito por ter relação próxima com o chefe do Executivo estadual.

Nos bastidores, a decisão de Maria Clara Mendonça Perim de não disputar é considerada estratégica no sentido de não se desgastar numa corrida em que o atual procurador-geral deve ter uma vantagem decisiva. Trata-se do poder da caneta do chefe do Executivo estadual.

É que mesmo se, hipoteticamente, Francisco Berdeal ficasse em terceiro lugar na preferência dos membros do MPES, muito provavelmente seria reconduzido por Casagrande ao cargo.

A ideia, de acordo com aliados da promotora, é poupar esforços, por enquanto, e voltar à disputa no próximo pleito.

"Quero expressar que minha posição e energia continuam baseadas na consciência de que as instituições precisam oxigenar suas lideranças para garantir entusiasmo, criatividade e eficiência", diz trecho da nota assinada por Maria Clara.

A promotora de Justiça nunca havia dito que disputaria o pleito de 2026, mas havia expectativa de que ela participasse pelo fato de ter concorrido em 2024, quando entrou na lista tríplice.

CONCORRENTES

O caminho, porém, pode não estar totalmente livre para Berdeal.

Em março de 2024, quando foi realizado o último pleito, a lista tríplice eleita foi a seguinte:

  • Pedro Ivo de Sousa – 146 votos
  • Francisco Martínez Berdeal – 132 votos
  • Maria Clara Mendonça Perim – 97 votos

Berdeal, apoiado pela então procuradora-geral, Luciana Andrade, foi escolhido por Casagrande.

O promotor Marcello Souza Queiroz ficou em quarto lugar, na ocasião, com 82 votos. O também promotor Danilo Raposo Lírio  ficou em quinto, com 64 votos.

Agora, Pedro Ivo e Danilo Raposo são lembrados como possíveis candidatos novamente.

Os dois, entretanto, não responderam se vão mesmo participar do pleito.

Marcello Queiroz, por sua vez, já afirmou à coluna que não vai se inscrever.

A nota da promotora Maria Clara Mendonça Perim

A eleição para a Procuradoria Geral de Justiça (PGJ) é um momento muito especial para o Ministério Público Estadual, porque define seu direcionamento e atuação funcional nos próximos dois anos. 

Apesar de reconhecer a importância de participação democrática nas eleições do MPES, neste processo atual, por razões pessoais e estratégicas, decidi não submeter o meu nome à formação da lista, como fiz em pleito passado. 

Quero expressar que minha posição e energia continuam baseadas na consciência de que as instituições precisam oxigenar suas lideranças para garantir entusiasmo, criatividade e eficiência. 

Reforço o meu compromisso com a profissão que abracei há mais de 20 anos e com o projeto institucional cujo valor central é um Ministério Público protagonista, a partir de uma governança interna que valoriza a atividade fim nas Promotorias e Procuradorias de Justiça. 

O projeto de um Ministério Público voltado para a sua vocação na defesa de direitos tem sido construído com muitas mãos e abraça valores e apoios internos e externos plurais, democráticos e permanentes. Seguimos juntos trabalhando por independência, transparência e pelas missões institucionais do MPES.

