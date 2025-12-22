Hartung e 'energia': os recados de Arnaldinho Borgo após Casagrande escolher Ricardo

Arnaldinho Borgo indica que não pretende recuar de candidatura. Crédito: Ricardo Medeiros

Poucas horas após o governador Renato Casagrande (PSB) anunciar que apoia a pré-candidatura do vice, Ricardo Ferraço (MDB), ao Palácio Anchieta, o prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo (PSDB), deixou claro que continua no páreo.

Em publicação nas redes sociais, na última quinta-feira (18), citou o ex-governador Paulo Hartung (PSD) e afirmou que vai debater o futuro do Espírito Santo com “muita energia”.

Nesta segunda-feira (22), em artigo publicado em A Gazeta, o prefeito canela-verde voltou a mencionar o ex-governador, assim como o próprio Casagrande, de quem é aliado.

Ao colocar o nome de Hartung na roda, porém, Arnaldinho despertou ainda mais a antipatia dos casagrandistas e ricardistas, uma vez que o ex-chefe do Executivo estadual é persona non grata para a atual administração.

Pessoas próximas a Arnaldinho minimizaram, em conversas com a coluna, a alusão ao ex-governador. “Ele só lembrou que nos últimos 24 anos os governos foram do Renato e do Paulo, é um dado histórico, só isso”, frisou uma pessoa próxima ao prefeito de Vila Velha.

“Nos últimos 24 anos, o Espírito Santo avançou com estabilidade, responsabilidade e planejamento, sob a liderança de Paulo Hartung e de Renato Casagrande. Preservar esse legado, aprimorá-lo e projetá-lo para o futuro é um compromisso com os capixabas – e não com projetos pessoais”, diz trecho do artigo desta segunda (22).

Já na nota publicada quinta-feira (18), outro trecho chama a atenção, a referência à palavra “energia”.

Em 2020, quando Arnaldinho disputou a Prefeitura de Vila Velha contra o então prefeito Max Filho (na época, filiado ao PSDB), um dos principais motes da campanha do atual prefeito era mostrar-se como alguém com “energia”, em contraponto a Max, um político experiente.

Arnaldinho citava tanto isso que passou a ser apelidado por Max de “Red Bull”, um energético.

Agora, dentro do grupo casagrandista, outro político tradicional se destaca: Ricardo.

A ideia dos aliados do prefeito é, mais uma vez, apresentá-lo como alguém jovem, capaz de promover renovação, mas com segurança.

“O que emerge dessas conversas – nas ruas, nas comunidades e nos diferentes espaços da sociedade – e também das pesquisas, é um recado claro dos capixabas: há desejo de renovação, mas sem abrir mão da experiência”, diz o artigo assinado pelo político canela-verde.

Ele reafirmou, no texto, que “a decisão sobre quem dará continuidade a esse ciclo de bons governos será do povo, no dia 4 de outubro”.

Um indicativo de que não pretende recuar até o dia da eleição.

Tudo vai depender, porém, do resultado de pesquisas de intenção de voto. É improvável que Arnaldinho renuncie ao mandato de prefeito para concorrer ao Palácio Anchieta sem chances reais de vitória.

A Gazeta integra o Saiba mais