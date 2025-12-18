Sem suspense, mas com pressão: o iminente anúncio de Casagrande

Arnaldinho Borgo, Renato Casagrande e Ricardo Ferraço. Crédito: Instagram/@arnaldinhoborgo

O teor do iminente anúncio do governador Renato Casagrande (PSB) sobre quem ele vai apoiar na corrida pelo Palácio Anchieta não chega a causar suspense. Todas as apostas apontam para o vice-governador Ricardo Ferraço (MDB).



Mas o prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo (PSB), também casagrandista, não jogou a toalha.



O clima pesou entre os aliados após o prefeito se filiar ao PSDB e obter o aval da sigla para se movimentar eleitoralmente justo quando a preferência por Ricardo está mais do que evidente.

Na terça-feira (16), Casagrande e Arnaldinho se reuniram. De acordo com o que a coluna apurou, o político canela verde foi informado que o vice-governador vai ser chancelado publicamente em breve.

O chefe do Executivo estadual também reforçou o pedido por unidade do próprio grupo político.

Não houve bate-boca ou coisa do tipo.

Conselheiros do prefeito de Vila Velha avaliam que ele deve manter o time em campo ao menos até o final de março e, nesse período, observar o resultado de pesquisas de intenção de voto.

A ideia não é ser "candidato a qualquer custo" e isolado, sem chances reais de vencer e sim deixar-se como uma opção para que Casagrande possa corrigir a rota, se necessário.

Pessoas próximas ao governador e ao vice, entretanto, resistem bastante às investidas de Arnaldinho.

Adjetivos como "arrogante" e "ingrato" são proferidos, nos bastidores, com frequência quando o assunto é o prefeito de Vila Velha.

Já aliados dele minimizam o tom dos petardos, dizem que o anúncio de Casagrande em prol de Ricardo já era esperado e "não muda nada". "Ele sabe resistir às pressões", avalia um interlocutor.

Casagrande e Ricardo vão conceder uma entrevista coletiva à imprensa nesta quinta-feira (18), no Palácio Anchieta.

O objetivo é fazer um balanço da gestão sobre o ano de 2025 e "novos anúncios poderão ser realizados".

Não creio que trate-se de um anúncio eleitoral, pois não seria de bom tom tratar desse assunto abertamente na sede do poder Executivo em pleno horário de expediente.

Casagrande já avisou, porém, que até o final do ano vai fazer tal declaração.

A Gazeta integra o Saiba mais