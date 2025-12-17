Filhos de Bolsonaro vêm ao ES em "clamor pelo Brasil"

Senador Flávio Bolsonaro deve conceder entrevista à imprensa capixaba. Crédito: Lula Marques/Agência Brasil

Três dos quatro filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) vão estar no Espírito Santo na próxima segunda-feira (22). De acordo com a assessoria de imprensa do PL-ES, eles vão participar do "Grande clamor pelo Brasil".



O evento, segundo nota oficial, é "um culto aberto ao público, idealizado e promovido pelo senador Magno Malta", que preside a sigla no estado.



Entre as presenças confirmadas estão as do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), do ex-vereador do Rio Carlos Bolsonaro (PL) e do vereador de Balneário Camboriú Renan Bolsonaro (PL-SC).

Só falta o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) que, como se sabe, está voluntariamente nos Estados Unidos desde fevereiro e acumula faltas injustificadas além do permitido na Câmara.

O "clamor" vai ser realizado em uma área de eventos no Aeroporto de Vitória e, de acordo com o comunicado, "contará com a participação de importantes lideranças políticas, religiosas e nomes de destaque nacional, entre eles: Davi Sacer, Fernanda Brum, Pr. Edésio, senador Flávio Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, vereador Renan Bolsonaro, senador Magno Malta, senador Eduardo Girão, Beatriz e Maguinha Malta".

Flávio Bolsonaro, até a segunda ordem, é pré-candidato à Presidência da República e há previsão que conceda entrevista à imprensa capixaba.

Jair Bolsonaro segue preso na Superintendência da Polícia Federal em Brasília. Ele cumpre pena após ser condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por tentar dar um golpe de Estado.

