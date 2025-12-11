Posse da nova Mesa Diretora do TJES tem discurso inusitado e "climão"

O Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) foi palco e protagonista, nesta quinta-feira (11), de um momento histórico. Pela primeira vez, uma mulher tomou posse como presidente da Corte.
Mais que isso: ela foi eleita por meio de voto secreto e à unanimidade. Diante do favoritismo que adquiriu nos bastidores, não teve nem concorrentes.
A presidente Janete Vargas Simões já prometeu aumentar a produtividade do Judiciário e tem pela frente diversos desafios.
A cerimônia de posse contou com um momento inusitado. O decano do Tribunal, desembargador Pedro Valls Feu Rosa, foi escolhido para fazer um discurso de saudação à nova Mesa Diretora.
O que ele fez, na verdade, foi pintar um quadro preocupante. Na visão de Pedro Valls, o TJES é "vítima de um longo e geral processo de corrosão".
"Reacionários, temos resistido à verdade simples de que, vítimas de estruturas e mentalidades ultrapassadas, temos uma produtividade a quem da necessidade do momento histórico", discursou o desembargador.
Ele ainda alertou para "o risco de essa instituição ser sequestrada por interesses menores".
Também citou que há divisão entre magistrados e servidores, e a perda do "bom corporativismo".
Tudo isso antes de elogiar a nova presidente e dizer que confia nela. Pedro Valls ressaltou que, agora, "ou vai ou racha".
As palavras do magistrado causaram surpresa e um certo climão. Magistrados consultados pela coluna, reservadamente, avaliam que os recados foram para a gestão do agora ex-presidente Samuel Meira Brasil Jr.
Nos últimos dois anos, o Judiciário capixaba passou por diversas mudanças, como a implantação das Secretarias Inteligentes, as Comarcas Digitais e o Núcleo de Aceleração de Processos. E, finalmente, todos os processos passaram a ser digitais, não mais em papel.
Mas tanta disrupção também provocou críticas.
Questionado após a cerimônia de posse, Pedro Valls Feu Rosa não confirmou a tese de que o discurso foi voltado ao ex-presidente.
O desembargador afirmou apenas que tratou-se do "sentimento de um brasileiro", ou seja, uma expressão ou desabafo dele mesmo, sem mais explicações.
Além da presidente Janete Vargas Simões, foram empossados o vice-presidente, Fernando Zardini, o corregedor-geral da Justiça, desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, e o vice-corregedor, Robson Luiz Albanez.
