Nova presidente promete melhor produtividade do TJES: 'Pode anotar'

Promessa foi feita durante entrevista coletiva concedida nesta terça-feira (9), na sede da Justiça estadual, em Vitória; posse da nova presidência ocorre na próxima quinta-feira (11)

Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 13:46

Janete Vargas Simões, presidente do TJES, e Fernando Zardini Antônio, vice-presidente, para o biênio 2026/2027 Crédito: Tiago Alencar

Eleita a primeira mulher presidente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), em outubro deste ano, a desembargadora Janete Vargas Simões prometeu aumentar a produtividade da Corte estadual durante o biênio 2026/2027 em que estiver à frente do Poder Judiciário capixaba.

A promessa foi feita durante entrevista coletiva concedida nesta terça-feira (9), na sede da Justiça estadual, em Vitória. A posse da nova presidência ocorre na próxima quinta-feira (11).

Ao responder à indagação da reportagem de A Gazeta sobre dados do relatório "Justiça em números", do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), divulgado em setembro deste ano, segundo o qual a Corte estadual aparece como o terceiro tribunal, entre os 27 da federação, com maior taxa de congestionamento (69,4%) de demandas processuais, a presidente eleita do TJES reconheceu o problema e declarou que a melhoria dos indicadores será uma prioridade da gestão.

"A produtividade foi um dos eixos que ainda não conseguimos superar na avaliação do CNJ, e temos plena consciência disso. Vamos trabalhar com foco na melhoria dos indicadores do tribunal. Recebemos o selo prata e vamos atuar nos ajustes necessários para manter esse patamar e avançar. Eu prometo que, no final do próximo ano, teremos índices melhores — muito melhores —, tanto no primeiro quanto no segundo grau. Pode anotar", disse a nova presidente do TJES.

A magistrada também abordou as dificuldades de acesso ao sistema de processo judicial eletrônico (PJe) e afirmou que a modernização da ferramenta é um dos eixos centrais da futura administração. De acordo com ela, serão feitos ajustes para ampliar a transparência e o acesso às informações processuais, respeitando os casos de segredo de Justiça.

“Com a nova administração, vamos fortalecer a área responsável pelo PJe, fazer os ajustes necessários e dar continuidade ao trabalho e às ferramentas já implementadas", afirmou a desembargadora.

Precisamos melhorar o atendimento e a visibilidade do processo judicial eletrônico. Isso está entre os focos da nossa gestão: aprimorar a comunicação, o recebimento de demandas nas comarcas e a integração digital, além de fortalecer a comunicação das secretarias unificadas Janete Vargas Simões Nova presidente do TJES

No campo da segurança pública, Janete defendeu uma atuação cooperativa do Judiciário com os demais órgãos do Espírito Santo, por meio de parcerias institucionais e fortalecimento das varas criminais. Ela afirmou que o Tribunal pretende ampliar a integração com o Ministério Público Estadual (MPES) e com a Secretaria de Segurança Pública, a fim de garantir maior agilidade na tramitação de processos relacionados ao crime organizado.

Ao falar sobre o enfrentamento à violência contra a mulher, a magistrada defendeu que, além de celeridade processual, é necessária uma mudança de cultura, com ações preventivas, educativas e fortalecimento de parcerias com a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e o Ministério Público.



“Já temos um rito processual diferenciado para os casos de violência contra a mulher, mas podemos e vamos avançar. Pretendemos fortalecer parcerias com a OAB e o Ministério Público para dar mais celeridade aos julgamentos. Também precisamos estimular uma mudança de cultura, atuando de forma preventiva e educativa, porque a violência muitas vezes nasce dentro de casa e está ligada à falta de oportunidades. O Judiciário pode e deve atuar com rapidez e responsabilidade nesses processos", frisou.

Por fim, a presidente foi questionada sobre o legado que pretende deixar ao fim do mandato. Ela resumiu seus objetivos em quatro pilares: sensibilidade, diálogo, transparência e maior celeridade na prestação jurisdicional.

Janete Vargas Simões assume a presidência no lugar do desembargador Samuel Meira Brasil Jr, que esteve no comando do Judiciário capixaba durante o biênio 2024-2025.

