Greve de ônibus na Grande Vitória é suspensa até quinta-feira (11)

O Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários no Estado do Espírito Santo suspendeu a greve dos rodoviários programada para começar às 00h01 de terça-feira (9). Conforme Miguel Leite, diretor do Sindirodoviários-ES, informou à rádio CBN Vitória, nesta terça acontecerá uma reunião de negociação com o Governo do Estado junto das empresas de ônibus para tentar um acordo. Em seguida, na quarta (10), uma nova assembleia-geral será feita e, segundo o integrante da associação, caso a proposta não seja considerada boa pelos motoristas, a greve acontecerá na quinta-feira (11).