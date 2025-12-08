Greve de ônibus na Grande Vitória é suspensa até quinta-feira (11)
O Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários no Estado do Espírito Santo suspendeu a greve dos rodoviários programada para começar às 00h01 de terça-feira (9). Conforme Miguel Leite, diretor do Sindirodoviários-ES, informou à rádio CBN Vitória, nesta terça acontecerá uma reunião de negociação com o Governo do Estado junto das empresas de ônibus para tentar um acordo. Em seguida, na quarta (10), uma nova assembleia-geral será feita e, segundo o integrante da associação, caso a proposta não seja considerada boa pelos motoristas, a greve acontecerá na quinta-feira (11).
"Na assembleia que aconteceu de manhã, foi recusada a proposta do patrão de 5% (de aumento salarial) e redução da carga horária de 10 minutos. A gente pediu o ganho real mais 5%, redução da carga horária, além de ticket-alimentação. As negociações se estendem desde setembro. Esse reajuste de vocês está na mesa das negociações há muito tempo", disse Marcos ao fotojornalista Carlos Alberto Silva, de A Gazeta.
*Matéria em atualização