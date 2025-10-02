Home
>
Política
>
TJES elege mulher como presidente pela 1ª vez após 71 homens no cargo

TJES elege mulher como presidente pela 1ª vez após 71 homens no cargo

A desembargadora Janete Vargas Simões foi eleita por unanimidade para presidir a Corte capixaba no biênio 2026/2027

Tiago Alencar

Repórter / [email protected]

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 16:21

Desembargadora Janete Vargas Simões, do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES)
A desembargadora Janete Vargas Simões vai presidir o Tribunal de Justiça Crédito: TJES/Divulgação

Após mais de um século de gestão masculina, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) elegeu de forma histórica, nesta quinta-feira (2), a primeira mulher como presidente da Corte, em 134 anos de história do órgão. A desembargadora Janete Vargas Simões foi escolhida por unanimidade para presidir o Judiciário capixaba no biênio 2026/2027.

Recomendado para você

Com a adoção do voto secreto, desembargadores mais novos, ou seja, com menos tempo de casa, superaram mais antigos em pleito que definiu Mesas Diretoras

Resultado de eleição no TJES mostra fim da supremacia da antiguidade

De acordo com o presidente do Legislativo da capital, banco teria solicitado que, antes de mudarem a sede para Edifício Castelo Branco, vereadores providenciassem moradia para famílias que ocupam o espaço

Caixa e Câmara de Vitória não chegam a acordo sobre prédio ocupado no Centro

Proposta de iniciativa parlamentar passou pelo crivo da administração municipal; medida foi adotada após ocupação de imóvel da Caixa que a Câmara queria usar

Vitória sanciona lei que prevê multa de até R$ 50 mil por invasão de prédios

Pela primeira vez na história do TJES, a votação ocorreu de forma secreta, elegendo ainda o desembargador Fernando Zardini Antônio como vice-presidente do tribunal. Já o desembargador Everton Pinto Júnior foi eleito como corregedor-geral da Justiça. Já para a presidência do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) foi escolhido o desembargador Namyr Carlos de Souza Filho. O vice será Arthur José Neiva de Almeida.

O novo modelo de eleição da Mesa Diretora foi aprovado pelo Tribunal Pleno do TJES em novembro de 2024. Antes, a presidência da Corte capixaba ocorria em votação aberta, com o desembargador mais antigo que ainda não havia exercido a função sendo conduzido ao cargo.

71  homens na presidência 

De 1891  até a gestão atual, o TJES teve 71 homens na presidência — 16 deles cumpriram mais de um biênio na presidência nos 134 anos de história do órgão. O primeiro a presidir a Corte foi o desembargador José Feliciano Horta de Araújo. Já o desembargador Samuel Meira Brasil Junior, eleito em 2023, encerra o mandato de presidente em dezembro deste ano, quando transmitirá o cargo à presidente eleita.

Atualmente ocupando a cadeira de vice-presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), Janete Vargas Simões é natural de Barra de São Francisco, no Noroeste do Espírito Santo. Em 1990, foi aprovada em concurso público e nomeada para o cargo de juíza substituta.

Em setembro de 2014, Janete Vargas Simões foi eleita, pelo critério de merecimento, a terceira mulher a ocupar uma cadeira de desembargadora no TJES.

A nova presidente do TJES é mestre em Direitos e Garantias Fundamentais pela Faculdade de Direito de Vitória (FDV); especialista em Psicologia Jurídica pelas Faculdades Integradas de Vitória, em convênio com o Instituto de Ensino e Pesquisa Educart; e especialista em Direito Penal e Processual Penal pela Universidade Gama Filho do Rio de Janeiro.   

Correção
02/10/2025 - 18:51hrs
Versão anterior desta matéria informava, de maneira equivocada, que a desembargadora Janete Vargas Simões ocuparia a presidência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) após 86 homens no cargo. Como alguns nomes cumpriram mais de um biênio, o número correto é 71. Título e texto foram corrigidos. 

LEIA MAIS SOBRE A POLÍTICA NO ES:

Caso Alexandre: TJES retira prova de processo e vai interrogar juiz Leopoldo de novo

Veja como votaram senadores do ES na regulamentação da reforma tributária

ES fica em 1º lugar no ranking de transparência e governança pública

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais