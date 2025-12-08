Eleições 2026

Vitor de Angelo se filia ao PSB para tentar vaga de deputado federal

A filiação contou com a bênção do governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, líder socialista em território capixaba

Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 19:27

Vitor de Angelo (ao centro) exibe filiação ao PSB ao lado de Renato Casagrande (E) Crédito: Instagram/Reprodução

O secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo, oficializou sua filiação ao Partido Socialista Brasileiro (PSB) no domingo (7), em encontro estadual realizado pela legenda em Vila Velha. A filiação contou com a bênção do governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), líder socialista em território capixaba.

A expectativa é que o secretário, agora filiado, integre a lista de nomes que possivelmente comporão a chapa proporcional do PSB visando a uma cadeira na Câmara dos Deputados, nas eleições de 2026. Essa possibilidade foi confirmada pelo próprio Vitor, em postagem em seu perfil no Instagram, em que registra o momento da assinatura de sua ficha de filiação partidária.

"É oficial: estou no PSB, o partido do governador Renato Casagrande, para construir a vitória rumo a deputado federal! Acredito profundamente no projeto de futuro e na competência administrativa do PSB. Essa filiação é o primeiro passo de uma jornada de esperança para levar grandes contribuições à nação. Já me sinto em casa", escreveu o chefe da pasta da Educação.

Em outro trecho de publicação nas redes sociais, o secretário ressalta que a filiação partidária representa uma ação para além da disputa por cargo eletivo na corrida eleitoral no Espírito Santo.

"A filiação partidária não é uma escolha por uma agremiação onde se concorre ou não às eleições. Não é uma conta matemática de onde se conseguem projeções mais favoráveis de disputas. A filiação é, para mim, um encontro de visões de mundo, de expectativas para o país", disse o secretário na publicação.

Ao falar sobre a filiação de seu secretário, que agora se torna também seu correligionário, Casagrande afirmou que tinha o sentimento de que Vitor já era do PSB antes mesmo da filiação, devido à forte identificação com a legenda.

"Fico muito feliz com a filiação do Vitor. É uma alegria estar com você (Vitor) no PSB. Na verdade, já achava que você era do PSB", afirmou o governador durante fala no evento de filiação do secretário de Educação.

Outros secretários

Além de Vitor de Angelo, também integram a lista de pré-candidatos do PSB a uma vaga de deputado federal os secretários Emanuela Pedroso, de Governo; e Tyago Hoffmann, de Saúde. Além deles, destaca-se também o diretor-presidente do Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES), José Eustáquio de Freitas.

Os nomes dos integrantes do Executivo estadual cotados para disputar vaga de deputado federal foram confirmados pelo presidente do PSB no Espírito Santo, Alberto Farias Gavini, em conversa com a reportagem de A Gazeta na noite desta segunda-feira (8).

O dirigente partidário também confirmou convite do PSB ao atual secretário de Estado da Justiça, Rafael Pacheco, para integrar o quadro de filiados à legenda. "Uma conversa inicial, que pode avançar no momento certo", disse Gavini, que ainda acrescentou que seu partido pretende fortalecer a chapa proporcional e eleger o maior número possível de deputados federais.

