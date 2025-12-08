Jacaré é encontrado por cão em rua de Vila Velha e morre após resgate

Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 18:00
Um jacaré foi encontrado por um cachorro circulando por uma rua do bairro Ponta da Fruta, em Vila Velha, no domingo (7). O caso começou após o cão latir para o réptil, chamando a atenção dos moradores que presenciaram a cena. Eles tentaram ajudar o animal, que acabou morrendo no hospital veterinário.
O réptil era um macho, media aproximadamente 1,60 metro e pesava cerca de 30 quilos. Segundo o médico veterinário do Projeto Caiman, Lucas Yu, que auxiliou no resgate, exames detectaram que o animal estava doente. "Sobre o estado do animal, a primeira vista aparentava estar bem, e com bom score corporal, contudo, ao realizar o exame clínico a equipe notou que ele não estava bem", contou Lucas.
A morte foi causada por um choque hipovolêmico por conta da desidratação, conforme disse o veterinário que atendeu o animal. "Ele deve passar por biometria e exames para saber o que houve”, disse o médico veterinário Lucas Micael. Cientistas irão realizar o exame de necrópsia para confirmar a causa da morte.
Quem encontrar animais silvestres em áreas urbanas da Grande Vitória, pode entrar em contato com o Programa Caiman — responsável pelo resgate de jacarés — pelo número 27 99763-9757. O projeto destaca que a presença de animais nas ruas aumenta no verão.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o