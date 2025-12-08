Home
>
Meio Ambiente
>
Jacaré é encontrado por cão em rua de Vila Velha e morre após resgate

Jacaré é encontrado por cão em rua de Vila Velha e morre após resgate

O réptil sofreu um choque hipovolêmico e não resistiu; o caso foi registrado no bairro Ponta da Fruta

Lucas Gaviorno

Estagiário / [email protected]

Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 18:00

O réptil foi encontrado por um cachorro no bairro Ponta da Fruta

Um jacaré foi encontrado por um cachorro circulando por uma rua do bairro Ponta da Fruta, em Vila Velha, no domingo (7). O caso começou após o cão latir para o réptil, chamando a atenção dos moradores que presenciaram a cena. Eles tentaram ajudar o animal, que acabou morrendo no hospital veterinário.

Recomendado para você

O réptil sofreu um choque hipovolêmico e não resistiu; o caso foi registrado no bairro Ponta da Fruta

Jacaré é encontrado por cão em rua de Vila Velha e morre após resgate

Localizada em Vargem Alta, na Região Sul, o Parque Estadual tem extensão de 234,6 hectares e abriga cerca de 31 espécies em risco de extinção

Parque é criado para proteger ave em extinção encontrada apenas no ES

Quatro iniciativas nas áreas de desenvolvimento econômico sustentável e educação foram selecionadas para dividir aporte de R$ 28,3 milhões

Confira projetos socioambientais no ES que vão receber recursos da Petrobras

O réptil era um macho, media aproximadamente 1,60 metro e pesava cerca de 30 quilos. Segundo o médico veterinário do Projeto Caiman, Lucas Yu, que auxiliou no resgate, exames detectaram que o animal estava doente. "Sobre o estado do animal, a primeira vista aparentava estar bem, e com bom score corporal, contudo, ao realizar o exame clínico a equipe notou que ele não estava bem", contou Lucas.

O réptil foi encontrado circulando pelas ruas de Ponta da Fruta, em Vila Velha
O réptil foi encontrado circulando pelas ruas de Ponta da Fruta, em Vila Velha Crédito: Divulgação/Projeto Caiman

A morte foi causada por um choque hipovolêmico por conta da desidratação, conforme disse o veterinário que atendeu o animal. "Ele deve passar por biometria e exames para saber o que houve”, disse o médico veterinário Lucas Micael. Cientistas irão realizar o exame de necrópsia para confirmar a causa da morte. 

Quem encontrar animais silvestres em áreas urbanas da Grande Vitória, pode entrar em contato com o Programa Caiman — responsável pelo resgate de jacarés — pelo número 27 99763-9757. O projeto destaca que a presença de animais nas ruas aumenta no verão.

Leia mais

Imagem - 'Alcatraz dos jacarés': o polêmico centro de detenção de imigrantes em construção em Miami, nos EUA

'Alcatraz dos jacarés': o polêmico centro de detenção de imigrantes em construção em Miami, nos EUA

Imagem - Projeto vai repovoar jacaré-de-papo-amarelo no Espírito Santo

Projeto vai repovoar jacaré-de-papo-amarelo no Espírito Santo

Imagem - Jacarezinho é visto 'passeando' por rua de Jardim Camburi

Jacarezinho é visto 'passeando' por rua de Jardim Camburi

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais