'Alcatraz dos jacarés': o polêmico centro de detenção de imigrantes em construção em Miami, nos EUA

A construção do novo centro de detenção de imigrantes sem documentos na Flórida, iniciada em junho, inclui a readaptação de um aeroporto de treinamento localizado na região pantanosa dos Everglades, a cerca de 70 km do centro de Miami.

Publicado em 26 de junho de 2025 às 18:39

Imagem aérea do Aeroporto de Treinamento e Transição Dade-Collier, local de construção do chamado 'Alcatraz dos jacarés' Crédito: Captura de tela de vídeo @AGJamesUthmeier

Caminhando por uma região pantanosa junto a dois policiais armados e com música heavy metal ao fundo, o procurador-geral do Estado americano da Flórida, James Uthmeier, conta no vídeo publicado nas suas redes sociais que, naquele pântano, será construído um centro de detenção para imigrantes sem documentos.>

Uthmeier explica que o Estado da Flórida, controlado politicamente pelos republicanos, apoia o governo do presidente americano Donald Trump, em sua política de deportações e na busca de novos centros para abrigar pessoas detidas.>

"Acredito que este seja o melhor: eu o chamo de Alcatraz dos jacarés", diz o procurador. Ele se refere à prisão federal de segurança máxima que funcionou na baía de São Francisco, na Califórnia (EUA), entre 1934 e 1963.>

"Não é preciso investir muito no perímetro", prossegue Uthmeier. "Se as pessoas saírem, serão recebidas pelas cobras e jacarés.">

As obras da construção do novo centro de detenção começaram esta semana. Elas incluem a readaptação do Aeroporto de Treinamento e Transição Dade-Collier, a cerca de 70 km do centro de Miami.>

O local fica em meio aos Everglades, um pântano subtropical com grande importância ecológica. Ele abriga o parque nacional do mesmo nome, declarado pela Unesco como Reserva Internacional da Biosfera e Patrimônio da Humanidade.>

O aeroporto onde ficará o centro de detenção migratória consiste basicamente de uma pista de aterrissagem para treinamento de pilotos, rodeada por uma vasta extensão de pântanos e brejos.>

O procurador-geral da Flórida, James Uthmeier, ao lado de dois policiais uniformizados nos Everglades Crédito: @AGJamesUthmeier

Viajamos de Miami até a entrada do aeroporto, seguindo a rodovia US-41 Oeste (também conhecida como Caminho Tamiami), com sua surpreendente paisagem.>

Em um local repleto de mosquitos, em meio a um calor de verão sufocante, conseguimos avançar poucos metros no interior do recinto, até que, como imaginávamos, um guarda bloqueou o nosso acesso com uma caminhonete.>

Parados na entrada da propriedade, observamos um desfile constante de caminhões transportando lonas, materiais de construção, banheiros portáteis e outras cargas não identificadas.>

A urgência para capacitar o centro de detenção o mais breve possível parecia evidente.>

Um rápido movimento na água de um pequeno canal que corre bem ao lado da entrada do recinto, seguido por um som proveniente da vegetação, nos fez imaginar se seriam peixes, víboras ou algum dos inúmeros jacarés que perambulam pelos pântanos e, ocasionalmente, se aproximam da estrada.>

Poderes de emergência

Embora a propriedade onde a pista está localizada pertença ao Condado de Miami-Dade, a decisão de convertê-lo em um centro de detenção foi tomada pelas autoridades estaduais da Flórida sob uma ordem executiva emitida em 2023 pelo governador Ron DeSantis, invocando poderes de emergência para conter o fluxo de migrantes sem documentos.>

O novo centro, segundo Uthmeier, terá capacidade para abrigar mais de 1 mil pessoas detidas. Ele entrará em operação no mês de julho e está se transformando rapidamente em um dos símbolos mais controversos da ofensiva migratória do governo Trump.>

Mas ele não é o único. Dezenas de outras instalações estão sendo preparadas com o mesmo propósito.>

Afinal, o governo precisa de uma infraestrutura carcerária que permita abrigar os detidos, enquanto busca acelerar o ritmo das deportações.>

null Crédito: BBC

Do momento em que um imigrante sem documentos é detido até o seu embarque no avião que irá levá-lo para outro país, podem passar semanas ou meses.>

Diversos relatórios elaborados por organizações de proteção dos direitos humanos indicam que os centros de detenção atuais estão superlotados. Em muitos deles, as pessoas detidas precisam dormir no chão.>

Dados obtidos pela rede de notícias CBS, parceira da BBC nos Estados Unidos, indicam que o Serviço de Imigração e Alfândega americano (ICE, na sigla em inglês) mantém um recorde de 59 mil pessoas detidas em todo o país. Este número representa mais de 140% da sua capacidade.>

'Cruel e absurdo'

Betty Osceola mora perto do chamado "Alcatraz dos jacarés". Ela faz parte da comunidade indígena Miccosukee, que habita a região há várias gerações.>

Betty Osceola manifesta sua preocupação com os danos humanos e ambientais que podem ser causados pelo novo centro de detenção nos Everglades Crédito: Eve Samples

No fim de semana de 21 e 22 de junho, ela participou de uma manifestação pacífica na entrada do aeroporto, contra o novo centro de detenção. E, nos últimos dias, também testemunhou o trânsito incessante de caminhões, que entram carregados e saem vazios do local.>

Osceola não acredita que o centro de detenção seja uma solução temporária, como defendem as autoridades. >

Para ela, na prática, seu funcionamento poderia se estender por meses ou até anos.>

"Tenho sérias preocupações com os danos ambientais", declarou ela à BBC News Mundo, o serviço em espanhol da BBC. Ela conversou com a reportagem ao lado de um canal por onde nadava um pequeno jacaré.>

Osceola também se preocupa com as condições que os detentos irão enfrentar nas novas instalações.>

Entrada do Aeroporto de Treinamento e Transição Dade-Collier, em Everglades (Flórida, EUA) Crédito: BBC News Mundo/Cecilia Barría

Organizações ambientalistas também manifestaram estas mesmas preocupações, incluindo a Amigos dos Everglades, além de organizações dedicadas à defesa dos direitos humanos nos Estados Unidos.>

A União Americana pelas Liberdades Civis (ACLU, na sigla em inglês), sediada na Flórida, qualificou a iniciativa de "cruel e absurda".>

Ela defende que não há justificativas para prender pessoas em locais isolados e perigosos, muito menos em um centro "projetado à imagem de uma das prisões mais mal afamadas da história dos Estados Unidos".>

Os próprios centros de detenção em regiões povoadas, segundo a organização, mantêm antecedentes bem documentados de negligência médica, maus tratos e ausência de acesso legal.>

"Construir um [centro de detenção] em um local remoto e pantanoso só irá agravar estas condições", destaca a organização.>

A BBC entrou em contato com o escritório do procurador-geral da Flórida para conversar sobre todas estas dúvidas, mas não recebeu resposta até a publicação desta reportagem.>

A posição do procurador Uthmeier sobre as novas instalações nos Everglades ficou claramente definida no vídeo publicado por ele nas suas redes sociais.>

O procurador defende que o centro de detenção é uma "oportunidade eficiente e de baixo custo" para implementar a agenda de deportação em massa do presidente Trump.>

Uthmeier afirma no vídeo que, com o "Alcatraz dos jacarés", não haverá "nenhum lugar para onde ir, nenhum lugar onde se esconder".>

O custo

A ampliação, adaptação ou construção de novos centros de detenção é uma pedra no sapato do governo americano para acelerar as detenções de imigrantes.>

A secretária de Segurança Nacional, Kristi Noem, afirmou em declarações enviadas para a BBC News Mundo que o Estado da Flórida irá receber fundos federais para formar o novo centro de detenção. Este é um dos pontos críticos do debate sobre as origens dos recursos para financiar este tipo de operação.>

Sob a liderança do presidente Trump, Noem destacou que está "trabalhando a todo vapor em formas rentáveis e inovadoras para cumprir com o mandato do povo americano, de deportar em massa os imigrantes delinquentes sem documentos".>

A secretária de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Kristi Noem, afirma que o novo centro de detenção faz parte das iniciativas rentáveis e inovadoras do governo para pôr em marcha seu projeto de deportação em massa Crédito: Getty Images

"Ampliaremos as instalações e o espaço para dormir em poucos dias, graças à nossa colaboração com a Flórida", destaca a secretária.>

Noem explica que o "Alcatraz dos jacarés" será financiado, em grande parte, pelo Programa de Refúgio e Serviços da Agência Federal de Controle de Emergências (Fema, na sigla em inglês). >

Trata-se de um organismo do Departamento de Segurança Nacional dos Estados Unidos, encarregado de coordenar a resposta federal aos desastres.>

Capacitar um centro de detenção para mais de 1 mil pessoas exige uma injeção de recursos significativa.>

A prefeita democrata do condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, afirma ter solicitado ao Estado da Flórida informações sobre os pontos preocupantes do projeto. A pista de aterrissagem onde será instalado o novo centro de detenções fica no território sob sua jurisdição.>

A porta-voz do gabinete da prefeitura, Rachel Johnson, em declaração encaminhada à BBC, afirmou que compreende "a declaração do procurador-geral, de que foram recebidas autorizações federais para o projeto, mas ainda não recebemos uma resposta do Estado".>

"O Condado tem sérias preocupações com o impacto ambiental nos Everglades", destacou ela.>

As batidas contra imigrantes vêm aumentando em cidades como Los Angeles, na Califórnia. Mas, em Miami e no sul da Flórida, a ofensiva parece ser um pouco menor, embora não haja informações detalhadas sobre o número de pessoas detidas, onde elas estão e quais delas possuem antecedentes criminais.>

Muitos imigrantes de origem latina sem documentos preferem sair o menos possível de suas casas. Eles receiam serem detidos e encaminhados para centros como o "Alcatraz dos jacarés".>

As projeções oficiais indicam que o novo centro de detenção deve abrir as portas nas próximas semanas. E tudo parece indicar que o projeto irá seguir adiante.>

Pelo menos é o que se observa na entrada do recinto, com seu fluxo incessante de caminhões, em meio a um pântano extremamente quente. Ali, vão viver pessoas detidas enquanto aguardam sua deportação dos Estados Unidos.>

