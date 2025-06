Meio ambiente

Projeto vai repovoar jacaré-de-papo-amarelo no Espírito Santo

Iniciativa quer evitar extinção do animal símbolo da Mata Atlântica usando ovos incubados e soltos em unidades de conservação

O Espírito Santo vai receber um projeto inédito de repovoamento do jacaré-de-papo-amarelo (Caiman latirostris), espécie símbolo da Mata Atlântica e ameaçada de extinção. A iniciativa usará ovos de jacarés que vivem nas lagoas do cinturão verde da ArcelorMittal, no Complexo de Tubarão, na Serra, para reforçar a presença da espécie em unidades de conservação do Estado.>