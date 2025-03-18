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Observação da fauna

De macaco a guaiamum: trabalho fotográfico em Aracruz registra espécies ameaçadas de extinção

Registros inéditos divulgados pelo Instituto Últimos Refúgios mostram animais no habitat natural, alguns deles raros, encontrados na área verde do Sesc de Praia Formosa

Publicado em 18 de Março de 2025 às 17:20

Wilson Rodrigues

Wilson Rodrigues

Publicado em 

18 mar 2025 às 17:20
Família de Macaco-prego-preto (Sapajus nigritus) alimentando-se
Família de Macaco-prego-preto (Sapajus nigritus) alimentando-se e com um filhote às costas foi um dos registros feitos Crédito: Leonardo Merçon/Instituto Últimos Refúgios
Imagens inéditas divulgadas nesta terça-feira (18), pelo Instituto Últimos Refúgios mostram uma série de animais ameaçados de extinção avistados durante a execução de um projeto de mapeamento do Corredor de Biodiversidade de Aracruz, no Norte do Espírito Santo.  Os registros foram feitos em uma área verde do Serviço Social do Comércio (Sesc) de Praia Formosa, na orla do município. Em um dos cliques é possível ver um macaco com um filhotinho nas costas. 
Segundo o instituto, durante a visita, entre o final de janeiro e início de fevereiro, os técnicos "puderam avistar e registrar espécies raras e até ameaçadas de extinção, como o guaiamum (espécie de caranguejo de cor azulada)".

Fauna em Aracruz

Para Mônica Velasques, diretora de Hospitalidade, Turismo e Lazer do Sesc, o trabalho é um marco para a preservação do meio ambiente.
“Poder dialogar diretamente com um instituto que tem reconhecimento internacional e toda competência para atuar dentro das unidades hoteleiras do Sesc, com todo o conhecimento de fauna e flora, da biodiversidade onde nossas unidades estão inseridas, é uma oportunidade riquíssima, de educação ambiental, fomento e desenvolvimento econômico, a partir do momento em que a gente passa a contar para as pessoas que nos visitam a importância de preservar a natureza”, disse.
“Identificamos a área verde do Sesc como um dos lugares com a maior biodiversidade de Aracruz, que vale a pena ser incluído na publicação do estudo que estamos realizando, em parceria com a prefeitura, sobre o Corredor de Biodiversidade de Aracruz”, disse o fundador e secretário-geral do Instituto Últimos Refúgios, o fotógrafo de natureza Leonardo Merçon.

Instituto Últimos Refúgios

O Instituto Últimos Refúgios é uma Organização da Sociedade Civil (OSC) referência na área da conservação ambiental e cultural relacionada à natureza no Espírito Santo. Trabalha com a sensibilização do meio ambiente para uma relação mais equilibrada entre pessoas e a natureza.

instituto atua na conservação da biodiversidade, realizando produtos culturais, pesquisas científicas, desenvolvendo projetos e ações educativas, fortalecendo o turismo sustentável, influenciando políticas públicas de forma positiva, além de estabelecer parcerias e colaborar com instituições públicas e privadas.

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