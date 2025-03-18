De macaco a guaiamum: trabalho fotográfico em Aracruz registra espécies ameaçadas de extinção

Imagens inéditas divulgadas nesta terça-feira (18), pelo Instituto Últimos Refúgios mostram uma série de animais ameaçados de extinção avistados durante a execução de um projeto de mapeamento do Corredor de Biodiversidade de Aracruz
, no Norte do Espírito Santo
. Os registros foram feitos em uma área verde do Serviço Social do Comércio (Sesc) de Praia Formosa, na orla do município. Em um dos cliques é possível ver um macaco com um filhotinho nas costas.
Segundo o instituto, durante a visita, entre o final de janeiro e início de fevereiro, os técnicos "puderam avistar e registrar espécies raras e até ameaçadas de extinção, como o guaiamum (espécie de caranguejo de cor azulada)".
Para Mônica Velasques, diretora de Hospitalidade, Turismo e Lazer do Sesc, o trabalho é um marco para a preservação do meio ambiente.
“Poder dialogar diretamente com um instituto que tem reconhecimento internacional e toda competência para atuar dentro das unidades hoteleiras do Sesc, com todo o conhecimento de fauna e flora, da biodiversidade onde nossas unidades estão inseridas, é uma oportunidade riquíssima, de educação ambiental, fomento e desenvolvimento econômico, a partir do momento em que a gente passa a contar para as pessoas que nos visitam a importância de preservar a natureza”, disse.
“Identificamos a área verde do Sesc como um dos lugares com a maior biodiversidade de Aracruz, que vale a pena ser incluído na publicação do estudo que estamos realizando, em parceria com a prefeitura, sobre o Corredor de Biodiversidade de Aracruz”, disse o fundador e secretário-geral do Instituto Últimos Refúgios, o fotógrafo de natureza Leonardo Merçon.