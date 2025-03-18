De macaco a guaiamum: trabalho fotográfico em Aracruz registra espécies ameaçadas de extinção

O Instituto Últimos Refúgios é uma Organização da Sociedade Civil (OSC) referência na área da conservação ambiental e cultural relacionada à natureza no Espírito Santo. Trabalha com a sensibilização do meio ambiente para uma relação mais equilibrada entre pessoas e a natureza.

O instituto atua na conservação da biodiversidade, realizando produtos culturais, pesquisas científicas, desenvolvendo projetos e ações educativas, fortalecendo o turismo sustentável, influenciando políticas públicas de forma positiva, além de estabelecer parcerias e colaborar com instituições públicas e privadas.