Papagaio ameaçado de extinção e dezenas de aves são resgatados no ES

Publicado em 16/12/2025 às 16h59
À esquerda, animal que foi apreendido em Itapemirim. À direita, imagem mais nítida sobre os detalhes da espécie de papagaio-chauá
À esquerda, animal apreendido no ES. À direita, imagem mais nítida sobre os detalhes da espécie de papagaio-chauá Crédito: Montagem: PM Ambiental do ES | Ascom IMA/AL

Mais de 50 pássaros mantidos em cativeiro foram resgatados durante uma fiscalização da Polícia Militar Ambiental na localidade de Graúna, em Itapemirim, Sul do Espírito Santo, na tarde desta terça-feira (16). Foram encontrados 51 pássaros de 15 espécies diferentes, incluindo um papagaio-chauá e três trinca-ferros — que estão ameaçados de extinção. 

As outras aves apreendidas são das espécies: sanhaço, caboclinho, coleiro-do-brejo, bico-de-lacre, maritaca, patativa, bigodinhos, curiós, canários-da-terra, sabiás, periquitos-tuim, tizis e coleiros. Também foram recolhidas 41 gaiolas e um alçapão, que é um tipo de armadilha usada para capturar os pássaros.

Apesar do flagrante de crime ambiental, o dono do imóvel assinou um termo de responsabilidade e vai responder em liberdade por manter animais silvestres em cativeiro sem autorização, com o agravante de duas das espécies estarem ameaçadas de extinção. As aves foram levadas para a base do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema), em Muqui, também no sul capixaba, onde vão passar por adaptação para retornar à natureza.

