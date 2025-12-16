Papagaio ameaçado de extinção e dezenas de aves são resgatados no ES

À esquerda, animal apreendido no ES. À direita, imagem mais nítida sobre os detalhes da espécie de papagaio-chauá Crédito: Montagem: PM Ambiental do ES | Ascom IMA/AL

Mais de 50 pássaros mantidos em cativeiro foram resgatados durante uma fiscalização da Polícia Militar Ambiental na localidade de Graúna, em Itapemirim, Sul do Espírito Santo, na tarde desta terça-feira (16). Foram encontrados 51 pássaros de 15 espécies diferentes, incluindo um papagaio-chauá e três trinca-ferros — que estão ameaçados de extinção.

As outras aves apreendidas são das espécies: sanhaço, caboclinho, coleiro-do-brejo, bico-de-lacre, maritaca, patativa, bigodinhos, curiós, canários-da-terra, sabiás, periquitos-tuim, tizis e coleiros. Também foram recolhidas 41 gaiolas e um alçapão, que é um tipo de armadilha usada para capturar os pássaros.