Papagaio ameaçado de extinção e dezenas de aves são resgatados no ES
Mais de 50 pássaros mantidos em cativeiro foram resgatados durante uma fiscalização da Polícia Militar Ambiental na localidade de Graúna, em Itapemirim, Sul do Espírito Santo, na tarde desta terça-feira (16). Foram encontrados 51 pássaros de 15 espécies diferentes, incluindo um papagaio-chauá e três trinca-ferros — que estão ameaçados de extinção.
As outras aves apreendidas são das espécies: sanhaço, caboclinho, coleiro-do-brejo, bico-de-lacre, maritaca, patativa, bigodinhos, curiós, canários-da-terra, sabiás, periquitos-tuim, tizis e coleiros. Também foram recolhidas 41 gaiolas e um alçapão, que é um tipo de armadilha usada para capturar os pássaros.
Apesar do flagrante de crime ambiental, o dono do imóvel assinou um termo de responsabilidade e vai responder em liberdade por manter animais silvestres em cativeiro sem autorização, com o agravante de duas das espécies estarem ameaçadas de extinção. As aves foram levadas para a base do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema), em Muqui, também no sul capixaba, onde vão passar por adaptação para retornar à natureza.