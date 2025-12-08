Lobo-guará é visto em lavoura de café em Guaçuí

Um lobo-guará foi visto "passeando" por uma lavoura de café no distrito de São Miguel do Caparaó, em Guaçuí , no Caparaó do Espírito Santo. O vídeo foi registrado na última quarta-feira (3), mas divulgado pela Secretaria de Meio Ambiente do município nesta segunda-feira (8).

Conforme o secretário Roberto Martins, o lobo-guará é nativo do cerrado brasileiro e não é comum na região. No entanto, duas solturas desses animais foram realizadas no Sul do ES neste ano, o que poderia explicar a presença. A espécie não representa riscos para pessoas e ao rebanho, mas o secretário orienta a população a não se aproximar.