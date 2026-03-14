Home
>
Política
>
Saiba se prisão no Quartel da PM contará para a pena de Antônio Leopoldo

Saiba se prisão no Quartel da PM contará para a pena de Antônio Leopoldo

Condenado a 24 anos de prisão pelo assassinato do juiz Alexandre, magistrado está preso no quartel, em Maruípe, desde a noite de quinta-feira (12)

Tiago Alencar

Repórter / [email protected]

Publicado em 14 de março de 2026 às 07:28

Magistrado aposentado foi condenado a 24 anos de reclusão e teve a prisão imediata decretada

O juiz aposentado Antônio Leopoldo Teixeira foi condenado a 24 anos de prisão, em regime inicialmente fechado, pelo assassinato do juiz Alexandre Martins, em março de 2003, em Vila Velha. O ex-magistrado foi preso preventivamento poucas horas após a conclusão do seu julgamento no Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), na quinta-feira (12)

Recomendado para você

Condenado a 24 anos de prisão pelo assassinato do juiz Alexandre, magistrado está preso no quartel, em Maruípe, desde a noite de quinta-feira (12)

Saiba se prisão no Quartel da PM contará para a pena de Antônio Leopoldo

Relator do processo que levou à condenação do juiz aposentado se manifestou no início da noite desta sexta-feira (13), após a audiência de custódia

Justiça determina que Leopoldo e coronel Ferreira não tenham contato em quartel

Permanência do juiz aposentado nas instalações da Polícia Militar gera divergência e discussão sobre possível ida dele para um presídio comum

Leopoldo está em cela individual e afastado de outros presos no Quartel da PM

A prisão preventiva de Antônio Leopoldo não se refere ao início do cumprimento da pena imposta a ele pelo TJES. O ex-juiz está preso preventimente visando à garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei, conforme a decisão condenatória. No entanto, segundo Renata Bravo, advogada criminalista e mestre em Direitos e Garantias Fundamentais, esse período de reclusão deverá ser descontado do total da pena definida na condenação.

"O tempo de prisão provisória é levado em conta. Como a prisão decretada neste caso foi a preventiva, ela será levada em consideração para o cômputo da pena, ou seja, para o cálculo da pena cumprida. É o que chamamos de detração penal", explica a especialista.

Na mesma sentença, Antônio Leopoldo também foi punido com a perda do cargo de magistrado e da aposentadoria. No caso da perda da função de juiz, os efeitos da pena só começam a valer após serem esgotadas todas as possibilidades de recurso contra a decisão proferida pelo Pleno do TJES.

Conforme Renata Bravo, a Constituição estabelece que a perda de cargos de juízes só ocorra com sentença transitada em julgado – ou seja, quando se esgotam todos os recursos.

Ainda de acordo com a advogada, o entendimento objetiva evitar a perseguição a magistrados. "Nossa Constituição Cidadã surgiu após momento de ruptura democrática do país. No caso analisado, considerando que o crime imputado foi praticado no exercício do cargo de magistrado, há entendimento cabível no sentido de que é possível a perda do cargo, como determinado pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo", pontua Renata Bravo.

Leia mais

Imagem - Justiça determina que Leopoldo e coronel Ferreira não tenham contato em quartel

Justiça determina que Leopoldo e coronel Ferreira não tenham contato em quartel

Imagem - Leopoldo está em cela individual e afastado de outros presos no Quartel da PM

Leopoldo está em cela individual e afastado de outros presos no Quartel da PM

Perda de aposentadoria não é automática

Também foi imposta a Antônio Leopoldo a perda da aposentadoria compulsória paga ao ex-magistrado. No entanto, a suspensão do pagamento mensal não deverá ocorrer de forma imediata.

Antônio Leopoldo foi aposentado compulsoriamente em 2005, após responder a Processo Administrativo Disciplinar (PAD), por concessão irregular de benefícios a presos. A aposentadoria compulsória garantiu ao então magistrado a continuidade no recebimento de seu salário, porém em valor proporcional ao seu tempo de serviço na magistratura.

Em casos como o de Antônio Leopoldo, a perda do valor recebido a título de aposentadoria somente é efetivada após o esgotamento de todos os recursos a que tem direito.

Segundo Henrique Zumak, advogado especialista em Direito Penal e Direito Processual, essa pena não está prevista no Código Penal como efeito da condenação, mas apenas a perda do cargo público.

O especialista destaca que, na esfera criminal, o Código Penal não prevê a cassação da aposentadoria como efeito da condenação, mas apenas a perda do cargo público. No entendimento do criminalista, a punição administrativa não se confunde com a penal. Hoje, prevalece o entendimento de que o servidor não deve se aposentar enquanto ainda responde a processo administrativo disciplinar, para evitar que eventual punição de demissão perca efeito

"Como toda punição deve ser interpretada de forma restrita, não se pode ampliar esse efeito para atingir automaticamente a aposentadoria. Esse também é o entendimento predominante nos tribunais superiores", destaca Henrique Zumak.

Preso em quartel da PM

Leopoldo Teixeira deu entrada, na noite da quinta-feira (12), no Quartel do Comando-Geral da Polícia Militar do Espírito Santo, onde ficará preso. 

Por volta das 20h30, Leopoldo passou por exames no Instituto Médico Legal (IML) de Vitória, procedimento obrigatório antes da prisão. Ele chegou ao local de mãos dadas com a esposa, Rosilene Emerich, e ficou menos de 10 minutos. De lá, seguiu para o Quartel, acompanhado por advogados. Na sexta-feira, ele passou por audiência de custódia, em que teve a prisão mantida.

Leia mais

Imagem - 'A justiça pode tardar, mas vem', afirma pai de Alexandre Martins

'A justiça pode tardar, mas vem', afirma pai de Alexandre Martins

Imagem - Leopoldo não deveria estar preso no mesmo ambiente de coronel Ferreira, diz procurador

Leopoldo não deveria estar preso no mesmo ambiente de coronel Ferreira, diz procurador

Imagem - Entenda a prisão do juiz Leopoldo, condenado pela morte de Alexandre Martins

Entenda a prisão do juiz Leopoldo, condenado pela morte de Alexandre Martins

Depois da sentença, o advogado Fabrício Campos, que representa Leopoldo, disse que a condenação foi um erro grave, contestando também a determinação da prisão imediata. Para ele, a medida contraria a legislação e a jurisprudência consolidada nos tribunais superiores. Segundo ele, a defesa vai recorrer contra a decisão.

A transcrição é essa: Então, olha, os próximos passos é resolver o problema da prisão, porque ela é totalmente ilegal, inclusive contrária ao texto expresso do Código de Processo Penal e a toda a jurisprudência dos tribunais superiores e tudo mais. Então, tem um erro muito grave, lamentavelmente, nessa parte da prisão. Eu fico aliviado porque eu não estou com o meu nome associado a um erro judiciário gravíssimo que foi cometido hoje pelo Tribunal de Justiça. Então, para a história e para os próximos anos, quem observar isso por trás não vai ver o meu nome associado a um erro muito sério.

Como votaram os desembargadores

  • Fábio Brasil Nery  (relator) - vota pela condenação
  • Samuel Meira Brasil Jr - acompanha
  • Namyr Carlos de Souza Filho - acompanha
  • Eliana Junqueira Munhós Ferreira - acompanha
  • Robson Luiz Albanez - acompanha
  • Fernando Estevam Bravin Ruy - acompanha
  • Ewerton Schwab Pinto Júnior - acompanha
  • Júlio César Costa de Oliveira - acompanha
  • Rachel Durão Correia Lima - acompanha
  • Raphael Americano Câmara - acompanha
  • Marianne Júdice de Mattos - acompanha
  • Sérgio Ricardo de Souza - acompanha
  • Ubiratan Almeida Azevedo - acompanha
  • Heloisa Cariello - acompanha
  • Aldary Nunes Junior - acompanha
  • Luiz Guilherme Risso - acompanha
  • Moacy Caldonazzi - acompanha

Quem votou contra a prisão imediata

  • Robson Luiz Albanez
  • Marianne Júdice de Mattos
  • Sérgio Ricardo de Souza

Leia mais

Imagem - Leopoldo fica preso em Quartel da PM após condenação pela morte de juiz Alexandre

Leopoldo fica preso em Quartel da PM após condenação pela morte de juiz Alexandre

Imagem - Leopoldo passa por exames no IML após ter prisão decretada pela morte do juiz Alexandre

Leopoldo passa por exames no IML após ter prisão decretada pela morte do juiz Alexandre

Imagem - 'Condenação significa que verdade não morreu', diz juiz amigo de Alexandre Martins

'Condenação significa que verdade não morreu', diz juiz amigo de Alexandre Martins

Entenda o caso

Alexandre Martins foi assassinado pouco antes das 8 horas do dia 24 de março de 2003, quando chegava numa academia em Vila Velha. Ele tinha 32 anos. No mesmo dia, cinco pessoas foram presas por suspeita de participação no crime. As primeiras investigações apontavam o coronel da PM Walter Gomes Ferreira como principal suspeito de ser mandante do crime. Ele e outras sete pessoas foram condenadas no caso. Apenas um acusado foi absolvido. O julgamento do Leopoldo ocorreu às vésperas de o crime completar 23 anos.

No decorrer das apurações, Antônio Leopoldo, que atuava na Vara de Execuções Penais, em Vitória, foi implicado no crime. Segundo o MPES, o juiz estaria envolvido em um esquema de favorecimento ao crime organizado. Em 2005, o TJES o afastou das funções e emitiu mandado de prisão. Leopoldo foi denunciado como mandante do assassinato de Alexandre e ficou 237 dias preso.

O primeiro julgamento do magistrado foi marcado para o ano seguinte. Mas, após idas e vindas do processo no Judiciário — começou no TJES, foi remetido à primeira instância e voltou ao tribunal no ano passado —, só agora o processo deverá ser concluído.

Atuaram neste julgamento pelo MPES, a subprocuradora-geral de Justiça Judicial, Andréa Maria da Silva Rocha; o chefe da Procuradoria de Justiça Criminal, Sócrates de Souza; e o promotor de Justiça de Vila Velha João Eduardo Grimaldi.

Antônio Leopoldo Teixeira e a mulher Rosilene Emerich gravaram vídeo para falar sobre a inocência do ex-juiz no homicídio de Alexandre Martins

Confira os três episódios da websérie sobre o assassinato do juiz Alexandre Martins

Primeiro episódio da websérie sobre o assassinato de Alexandre Martins conta como o magistrado assassinado acabou atuando em força-tarefa para investigar autoridades envolvidas com o mundo da criminalidade
Segundo episódio da websérie documental de A Gazeta traz detalhes sobre o dia 24 de março de 2003, quando o magistrado foi morto, em Vila Velha, e as investigações que levaram aos assassinos e os demais envolvidos; assista
O episódio final da websérie documental de A Gazeta detalha a situação de todos os réus do caso, traz depoimentos do pai da juiz assassinado e do único acusado do crime que ainda não foi a julgamento, 20 anos depois

LEIA MAIS 

Caso Alexandre Martins: Justiça que demora demais deixa de cumprir o seu nome

Alexandre Martins: veja os 3 episódios da websérie sobre a morte do juiz

Assassinato do juiz Alexandre Martins: o processo tem que acabar

Alexandre Martins: entenda o caso desde a morte do juiz há 20 anos

Alexandre Martins: quem foi condenado ou absolvido pelo assassinato

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Julgamento do Juiz Leopoldo Teixeira

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais