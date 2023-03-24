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Arte Geraldo Neto/fotos de arquivo AG
Morto pelo crime organizado

Alexandre Martins: entenda o caso desde a morte do juiz há 20 anos

Veja a cronologia dos fatos relacionados à vida e morte do juiz Alexandre Martins de Castro Filho. Homicídio tem relação com o envolvimento de autoridades com a criminalidade

Vilmara Fernandes

Colunista

Publicado em 24 de Março de 2023 às 08:10

Publicado em

24 mar 2023 às 08:10
Alexandre Martins: foto da especial
Crédito: Arte Geraldo Neto/fotos de arquivo AG
Duas décadas se passaram desde que o juiz Alexandre Martins de Castro Filho foi assassinado a tiros em frente a uma academia, em Vila Velha, em 24 de março de 2003. Das dez pessoas apontadas como responsáveis pelo crime, uma ainda falta ser julgada.
ASSISTA A WEBSÉRIE SOBRE OS 20 ANOS DO ATENTADO CONTRA ALEXANDRE MARTINS
Alexandre atuou como juiz em várias comarcas, denunciou um esquema de vendas de sentenças que permitiu presos saírem da prisão, irregularmente, para cometer crimes. O juiz ainda integrou a missão especial de combate ao crime organizado e à corrupção no Espírito Santo.
Confira abaixo uma cronologia dos fatos, desde o momento em que o juiz assumiu o cargo até a sua morte, passando pelas investigações e a atual situação do processo, em que se discute a inclusão de uma prova relacionada a um dos acusados de ser mandante do assassinato.

Quem foi condenado

Nove pessoas foram denunciadas pelo assassinato do juiz Alexandre Martins
Nove pessoas foram denunciadas pelo assassinato do juiz Alexandre Martins Crédito: Arte A Gazeta
Durante os 20 anos desde a morte de Alexandre, 10 pessoas chegaram a ser suspeitas pelo assassinato do juiz. Oito delas foram condenadas, uma foi absolvida e uma outra aguarda julgamento. Saiba a situação de cada um.

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