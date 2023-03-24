Alexandre Martins: entenda o caso desde a morte do juiz há 20 anos

Crédito: Arte Geraldo Neto/fotos de arquivo AG

Duas décadas se passaram desde que o juiz Alexandre Martins de Castro Filho foi assassinado a tiros em frente a uma academia, em Vila Velha, em 24 de março de 2003. Das dez pessoas apontadas como responsáveis pelo crime, uma ainda falta ser julgada.

Alexandre atuou como juiz em várias comarcas, denunciou um esquema de vendas de sentenças que permitiu presos saírem da prisão, irregularmente, para cometer crimes. O juiz ainda integrou a missão especial de combate ao crime organizado e à corrupção no Espírito Santo.

Confira abaixo uma cronologia dos fatos, desde o momento em que o juiz assumiu o cargo até a sua morte, passando pelas investigações e a atual situação do processo, em que se discute a inclusão de uma prova relacionada a um dos acusados de ser mandante do assassinato.

Quem foi condenado

Nove pessoas foram denunciadas pelo assassinato do juiz Alexandre Martins Crédito: Arte A Gazeta