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Arquivo | Arte Geraldo Neto
3º episódio da websérie

Crimes Brutais: 20 anos de busca por Justiça para o juiz Alexandre Martins

O episódio final da websérie documental de A Gazeta detalha a situação de todos os réus do caso, traz depoimentos do pai da juiz assassinado e do único acusado do crime que ainda não foi a julgamento, 20 anos depois

Ednalva Andrade

Repórter

Publicado em 23 de Março de 2023 às 08:05

Publicado em

23 mar 2023 às 08:05
Com o título “20 anos de busca por justiça para o juiz Alexandre Martins”, o terceiro e último episódio da websérie documental "Crimes Brutais" sobre a morte do juiz Alexandre Martins de Castro Filho foi lançado por A Gazeta nesta quinta-feira (23). Ele traz depoimento do advogado e professor de direito Alexandre Martins de Castro, pai do juiz morto, e do último dos acusados de envolvimento na morte que ainda não foi a julgamento, o juiz aposentado Antônio Leopoldo Teixeira.
> Assista: CRIMES BRUTAIS: ASCENSÃO DO JUIZ ALEXANDRE MARTINS INCOMODA O CRIME ORGANIZADO
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inclusão de uma nova prova ao processo em que Leopoldo é acusado de mandar matar o colega da Vara de Execuções Penais de Vitória, 16 anos depois que o Ministério Público Estadual (MPES) propôs ação penal contra ele, está entre os pontos explorados no episódio final do documentário.
O episódio traz áudios de trechos do depoimento concedido por Leopoldo por mais de 10 horas ao então delegado da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) Danilo Bahiense, em 2005, logo que foi afastado do cargo pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), no gabinete do desembargador Pedro Valls Feu Rosa.
A defesa alega que a prova — o laudo pericial da degravação (transcrição literal) desse depoimento — é ilícita, pois foi colhida por meio de uma gravação ambiental e o documento não está assinado pelo magistrado aposentado. Já o MPES defende que o material é importante e deve ser avaliado pelos jurados.
Por conta do impasse sobre a permanência ou não dessa nova prova no processo, o júri popular de Leopoldo, remarcado algumas vezes em 2021, foi adiado por tempo indeterminado e aguarda a Justiça decidir se o documento deve ou não ser considerado válido. 
Episódio 3 da websérie Crimes Brutais sobre a morte do juiz Alexandre Martins
Crédito: Arte AG
Leopoldo é o único dos dez acusados pelo assassinato de Alexandre Martins que ainda não enfrentou o banco dos réus. Dos demais, oito foram condenados e um foi absolvido. No episódio, ele se defende das acusações, alega que não teve participação no crime e garante que não tem medo de julgamento pelo Tribunal do Júri.
O documentário ainda traz relatos do pai do juiz assassinado sobre o dia em que deu um testemunho numa igreja e abraçou Leopoldo e a sua cobrança para que esse processo tenha um ponto final.

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