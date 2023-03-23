Crimes Brutais: 20 anos de busca por Justiça para o juiz Alexandre Martins

A Gazeta nesta quinta-feira (23). Ele traz depoimento do advogado e professor de direito Alexandre Martins de Castro, pai do juiz morto, e do último dos acusados de envolvimento na morte que ainda não foi a julgamento, o juiz aposentado Antônio Leopoldo Teixeira. Com o título “20 anos de busca por justiça para o juiz Alexandre Martins”, o terceiro e último episódio da websérie documental "Crimes Brutais" sobre a morte do juiz Alexandre Martins de Castro Filho foi lançado pornesta quinta-feira (23). Ele traz depoimento do advogado e professor de direito Alexandre Martins de Castro, pai do juiz morto, e do último dos acusados de envolvimento na morte que ainda não foi a julgamento, o juiz aposentado Antônio Leopoldo Teixeira.

inclusão de uma nova prova ao processo em que Leopoldo é acusado de mandar matar o colega da Vara de Execuções Penais de Vitória, 16 anos depois que o Ministério Público Estadual (MPES) propôs ação penal contra ele, está entre os pontos explorados no episódio final do documentário.

O episódio traz áudios de trechos do depoimento concedido por Leopoldo por mais de 10 horas ao então delegado da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) Danilo Bahiense , em 2005, logo que foi afastado do cargo pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), no gabinete do desembargador Pedro Valls Feu Rosa.

A defesa alega que a prova — o laudo pericial da degravação (transcrição literal) desse depoimento — é ilícita, pois foi colhida por meio de uma gravação ambiental e o documento não está assinado pelo magistrado aposentado. Já o MPES defende que o material é importante e deve ser avaliado pelos jurados.

Por conta do impasse sobre a permanência ou não dessa nova prova no processo, o júri popular de Leopoldo, remarcado algumas vezes em 2021, foi adiado por tempo indeterminado e aguarda a Justiça decidir se o documento deve ou não ser considerado válido.

Crédito: Arte AG

Leopoldo é o único dos dez acusados pelo assassinato de Alexandre Martins que ainda não enfrentou o banco dos réus. Dos demais, oito foram condenados e um foi absolvido. No episódio, ele se defende das acusações, alega que não teve participação no crime e garante que não tem medo de julgamento pelo Tribunal do Júri.