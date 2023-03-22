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Arquivo | Arte Geraldo Neto
2º episódio da websérie

Crimes brutais: juiz Alexandre Martins é calado com a morte

Segundo episódio da websérie documental de A Gazeta traz detalhes sobre o dia 24 de março de 2003, quando o magistrado foi morto, em Vila Velha, e as investigações que levaram aos assassinos e os demais envolvidos; assista

Ednalva Andrade

Repórter

Publicado em 22 de Março de 2023 às 08:07

Publicado em

22 mar 2023 às 08:07
Os três tiros que tiraram a vida do juiz Alexandre Martins de Castro Filho na manhã daquela segunda-feira, 24 de março de 2003, e e as investigações que levaram aos autores dos disparos e aos demais envolvidos no assassinato do magistrado são os pontos centrais do segundo episódio da websérie documental de A Gazeta "Crimes Brutais", que trata sobre o crime ocorrido há 20 anos.
> ASSISTA AO PRIMEIRO EPISÓDIO DA WEBSÉRIE: Crimes brutais: ascensão do juiz Alexandre Martins incomoda o crime organizado 
Com o título "Juiz Alexandre Martins é calado com a morte", o segundo episódio foi lançado nesta quarta-feira (22) e detalha o que aconteceu naquele 24 de março, além de apontar as consequências do assassinato do juiz auxiliar da Vara de Execuções Penais de Vitória e um dos magistrados que atuaram na missão especial de combate ao crime organizado no Espírito Santo.
O documentário traz cenas, depoimentos e relatos desde o momento em que o juiz foi surpreendido por dois homens numa moto, assim que estacionava o seu carro em frente à academia onde malhava, em Itapuã, Vila Velha, por volta das 7h45 daquela manhã. Ele levou três tiros, sendo um deles à queima-roupa, e chegou a ser levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

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A busca pelos assassinos, as investigações que levaram à prisão e à condenação dos intermediários e o processo que culminou no apontamento dos acusados de encomendar a morte de Alexandre Martins também estão presentes no episódio.
Ainda são relatadas as ameaças sofridas pelo magistrado assassinado, pelo colega dele na Vara de Execuções Penais, Carlos Eduardo Lemos, e outras autoridades públicas que atuavam naquela época no combate ao crime organizado no Estado.
Crimes brutais - Especial 20 anos de morte de Alexandre Martins
Crédito: Arquivo | Arte Geraldo Neto
Na quinta-feira (23), será disponibilizado o terceiro e último episódio da websérie documental, com o título “20 anos de busca por justiça para o juiz Alexandre Martins”.
O primeiro episódio da websérie, que fala sobre como a “ascensão do juiz Alexandre Martins incomoda o crime organizado”, foi disponibilizado na terça-feira (21) e retrata como a desorganização dos presídios capixabas e o crime organizado infiltrado em todas as áreas do setor público marcaram o início da carreira do juiz, que tomou posse no cargo em 1998.

Websérie: Crimes Brutais - Alexandre Martins

Episódios e publicação
  1. “Ascensão do juiz incomoda o crime organizado” - terça-feira (21)
  2. “Juiz Alexandre Martins é calado com a morte” - quarta-feira (22)
  3. “20 anos de busca por justiça para o juiz Alexandre Martins” - quinta-feira (23)

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