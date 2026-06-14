AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Esportes
  • Alemanha repete o histórico 7 a 1, goleia Curaçao e estreia com autoridade
Copa do Mundo

Alemanha repete o histórico 7 a 1, goleia Curaçao e estreia com autoridade

Havertz marcou duas vezes na vitória alemã; seleção caribenha disputou sua primeira partida em Mundiais

Publicado em 14 de Junho de 2026 às 16:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 jun 2026 às 16:12
Alemanha venceu o Curaçao por 7 a 1 na estreia da Copa do Mundo
Alemanha venceu o Curaçao por 7 a 1 na estreia da Copa do Mundo Reuters/Folhapress

A Alemanha começou sua campanha na Copa do Mundo de 2026 da mesma forma que encerrou uma de suas páginas mais marcantes na história dos Mundiais. Neste domingo (14), a seleção europeia goleou Curaçao por 7 a 1 no BC Place, em Vancouver, no Canadá, pela primeira rodada do Grupo E, repetindo o mesmo placar da histórica semifinal contra o Brasil na Copa do Mundo de 2014.

O resultado, porém, demorou a se desenhar. Nmecha abriu o placar para os alemães logo aos seis minutos, mas Curaçao respondeu aos 21 com Comenencia, que marcou o primeiro gol da história da seleção caribenha em Copas do Mundo. A equipe fazia sua estreia absoluta no torneio. O empate durou pouco. Schlotterbeck recolocou a Alemanha em vantagem aos 38 minutos e deu início ao domínio europeu. Nos acréscimos da primeira etapa, Havertz marcou o terceiro gol alemão e praticamente encaminhou a vitória antes do intervalo.


Na volta para o segundo tempo, a Alemanha manteve a intensidade. Musiala ampliou logo nos minutos iniciais, Brown fez o quinto aos 68 minutos e Undav anotou o sexto aos 78. Já na reta final da partida, Havertz voltou a balançar as redes e fechou a goleada por 7 a 1.


Sem conseguir conter a movimentação ofensiva alemã, Curaçao passou a maior parte do segundo tempo se defendendo. Ainda assim, a seleção deixa sua estreia em Copas marcada por um feito histórico: o primeiro jogo e o primeiro gol do país na maior competição do futebol mundial.


Com o resultado, a Alemanha larga na liderança provisória do Grupo E com três pontos e saldo positivo de seis gols. Curaçao fica sem pontuar e tentará a recuperação na próxima rodada.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Copa do Mundo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Thiago Silva e Neymar
Thiago Silva vê 'problemas de dinâmica' e nervosismo na estreia do Brasil na Copa
Seção Regional de Medicina Legal (SML) em Cachoeiro de Itapemirim
Motorista morre ao ser arremessado de carro em acidente no Sul do ES
Imagem de destaque
Por que Trump está promovendo um evento de lutas de UFC na Casa Branca?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados