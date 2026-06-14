Alemanha repete o histórico 7 a 1, goleia Curaçao e estreia com autoridade

O resultado, porém, demorou a se desenhar. Nmecha abriu o placar para os alemães logo aos seis minutos, mas Curaçao respondeu aos 21 com Comenencia, que marcou o primeiro gol da história da seleção caribenha em Copas do Mundo. A equipe fazia sua estreia absoluta no torneio. O empate durou pouco. Schlotterbeck recolocou a Alemanha em vantagem aos 38 minutos e deu início ao domínio europeu. Nos acréscimos da primeira etapa, Havertz marcou o terceiro gol alemão e praticamente encaminhou a vitória antes do intervalo.





Na volta para o segundo tempo, a Alemanha manteve a intensidade. Musiala ampliou logo nos minutos iniciais, Brown fez o quinto aos 68 minutos e Undav anotou o sexto aos 78. Já na reta final da partida, Havertz voltou a balançar as redes e fechou a goleada por 7 a 1.





Sem conseguir conter a movimentação ofensiva alemã, Curaçao passou a maior parte do segundo tempo se defendendo. Ainda assim, a seleção deixa sua estreia em Copas marcada por um feito histórico: o primeiro jogo e o primeiro gol do país na maior competição do futebol mundial.





Com o resultado, a Alemanha larga na liderança provisória do Grupo E com três pontos e saldo positivo de seis gols. Curaçao fica sem pontuar e tentará a recuperação na próxima rodada.