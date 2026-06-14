Rio Branco VN marca no fim e sai na frente na semifinal da Copa Espírito Santo

No segundo tempo, o Porto Vitória melhorou na partida e passou a produzir um pouco mais, buscando ter a bola. Apesar da crescente produtiva do Porto, o Rio Branco VN também voltou melhor do intervalo, e suprimiu facilmente as tentativas adversárias, dominando também a etapa final. No fim do jogo, aos 45 minutos do segundo tempo, Jorge Mendes aproveitou cruzamento proveniente de escanteio para balançar as redes pela primeira e única vez na partida.