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Copa ES

Rio Branco VN marca no fim e sai na frente na semifinal da Copa Espírito Santo

Jorge Mendes marcou o gol da vitória contra o Porto Vitória

Publicado em 14 de Junho de 2026 às 17:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 jun 2026 às 17:42
Rio Branco VN
Reprodução/TVE

    O Rio Branco VN largou na frente na corrida pela vaga na final da Copa Espírito Santo. Recebendo o Porto Vitória no Olímpio Perim, em Venda Nova do Imigrante, o Polenteiro contou com Jorge Mendes para sair vitorioso, por 1 a 0, no jogo de ida, disputado na tarde deste domingo.


    Para se classificar para a final da Copa Espírito Santo, o Rio Branco VN precisa apenas não ser derrotado na partida de volta, avançando em caso de vitória por qualquer diferença ou empate. O Porto Vitória precisa vencer por mais de um gol de diferença na partida de volta para avançar. Em caso de vitória do Porto por apenas um gol, a classificação será decidida nos pênaltis.


    A partida de volta entre Rio Branco VN e Porto Vitória acontece no próximo sábado, dia 20 de junho, às 15h, sem local definido até o momento. A equipe que avançar para a final encara, na decisão, o vencedor do confronto entre Vitória-ES e Vilavelhense.


    O jogo


    Na primeira etapa, o Rio Branco VN foi superior e finalizou nove vezes, contra quatro do Porto, tendo amplo domínio da posse de bola e fazendo o goleiro da equipe adversária trabalhar mais vezes. Apesar do controle da partida, o Polenteiro não conseguiu furar a defesa do Verdão nos primeiros 45 minutos e as equipes foram para os vestiários sem gols no placar.


    No segundo tempo, o Porto Vitória melhorou na partida e passou a produzir um pouco mais, buscando ter a bola. Apesar da crescente produtiva do Porto, o Rio Branco VN também voltou melhor do intervalo, e suprimiu facilmente as tentativas adversárias, dominando também a etapa final. No fim do jogo, aos 45 minutos do segundo tempo, Jorge Mendes aproveitou cruzamento proveniente de escanteio para balançar as redes pela primeira e única vez na partida.

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