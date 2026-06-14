Rio Branco VN marca no fim e sai na frente na semifinal da Copa Espírito Santo

O Rio Branco VN largou na frente na corrida pela vaga na final da Copa Espírito Santo. Recebendo o Porto Vitória no Olímpio Perim, em Venda Nova do Imigrante, o Polenteiro contou com Jorge Mendes para sair vitorioso, por 1 a 0, no jogo de ida, disputado na tarde deste domingo.
Para se classificar para a final da Copa Espírito Santo, o Rio Branco VN precisa apenas não ser derrotado na partida de volta, avançando em caso de vitória por qualquer diferença ou empate. O Porto Vitória precisa vencer por mais de um gol de diferença na partida de volta para avançar. Em caso de vitória do Porto por apenas um gol, a classificação será decidida nos pênaltis.
A partida de volta entre Rio Branco VN e Porto Vitória acontece no próximo sábado, dia 20 de junho, às 15h, sem local definido até o momento. A equipe que avançar para a final encara, na decisão, o vencedor do confronto entre Vitória-ES e Vilavelhense.
O jogo
Na primeira etapa, o Rio Branco VN foi superior e finalizou nove vezes, contra quatro do Porto, tendo amplo domínio da posse de bola e fazendo o goleiro da equipe adversária trabalhar mais vezes. Apesar do controle da partida, o Polenteiro não conseguiu furar a defesa do Verdão nos primeiros 45 minutos e as equipes foram para os vestiários sem gols no placar.
No segundo tempo, o Porto Vitória melhorou na partida e passou a produzir um pouco mais, buscando ter a bola. Apesar da crescente produtiva do Porto, o Rio Branco VN também voltou melhor do intervalo, e suprimiu facilmente as tentativas adversárias, dominando também a etapa final. No fim do jogo, aos 45 minutos do segundo tempo, Jorge Mendes aproveitou cruzamento proveniente de escanteio para balançar as redes pela primeira e única vez na partida.